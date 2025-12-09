الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
رياضة

مانشستر يونايتد يسحق وولفرهامبتون 4-1 في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد أمام
مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون
فاز مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين في ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف مانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز بالدقيقتين 25 و82، ومبيومو بالدقيقة 51، وماونت بالدقيقة 62.

فيما جاء هدف وولفرهامبتون الوحيد عن طريق بيليجارد بالدقيقة 45 +2.

 

وبهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلي 25 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد وولفرهامبتون عند نقطتان في المركز الأخير في جدول البريميرليج.

 

وكان المدرب البرتغالي روبن أموريم قرر الدفع بالمدافع الشاب آيدن هيفين، لتعويض غياب دي ليخت، ليجاور الثنائي نصير مزراوي ولوك شو في تشكيل مان يونايتد ضد وولفرهامبتون.

 

تشكيل مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون

حراسة المرمى: لامينز

خط الدفاع: مزراوي، هيفين، لوك شو

خط الوسط: ديالو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، دالوت

خط الهجوم: مبيومو، كونيا، ماونت

تشكيل وولفرهامبتون أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: جونستون

الدفاع: موسكيرا، أجبادو، جوميز

الوسط: وولف، كريتشي، أندريه، بيليجارد، هويفر

الهجوم: لارسن، أرياس

 

ونجح وولفرهامبتون في كسر صيامه التهديفي بالدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مواجهة ضيفه مانشستر يونايتد،  ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز جان ريسنر بيليجراد هدف وولفرهامبتون بالدقيقة 45+2.

وأفادت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، بأن مان يونايتد لم يتعرض لأي هزيمة في آخر 10 مباريات افتتح فيها التسجيل، إذ خرج منتصرا في 6 منها، وتعادل في 4.

وأضافت: "يونايتد سدد 14 كرة على مرمى مضيفه في الشوط الأول، وهو أكبر عدد من التسديدات للفريق في النصف الأول من مباراة، منذ أكتوبر 2008، حينما أطلقوا 15 تسديدة نحو مرمى إيفرتون".

وذكرت أيضا أن هدف بيليجراد هو الأول للذئاب في البريميرليج بعد 539 دقيقة من الصيام التهديفي.

ومنذ مواجهة بيرنلي في أكتوبر الماضي، لم يستطع وولفرهامبتون تسجيل أي هدف في شباك منافسيه على مدار 5 جولات متتالية.

 

يذكر أن وولفرهامبتون لم يتذوق طعم الانتصار هذا الموسم في البريميرليج، إذ تعرض للهزيمة في 13 مباراة، وخرج متعادلا في مناسبتين أمام توتنهام هوتسبير وبرايتون بنفس النتيجة (1-1)، ليتذيل الترتيب بنقطتين.
 

