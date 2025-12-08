يزن النعيمات: أصبحت قريبًا من النادي الأهلي في يناير

18 حجم الخط

كشف يزن النعيمات، لاعب العربي القطري ومنتخب الأردن، حقيقة اقترابه من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال النعيمات في تصريحات خاصة لـ"نمبر وان" إنه أصبح قريبًا من الانضمام إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وإنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل الشخصية.

وأضاف النعيمات أن ما يتبقّى فقط هو اتفاق الناديين من أجل حسم انتقاله إلى الأهلي في يناير المقبل.

وكانت تقارير صحفية أردنية، كشفت عن اتخاذ إدارة النادي الأهلي المصري خطوات جدية للتعاقد مع يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن.

يزن النعيمات من أبرز نجوم كأس العرب 2025

وتألق يزن النعيمات لاعب العربي القطري في صفوف النشامى خلال فعاليات كأس العرب 2025 المقامة في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الحالي.

ونجح النعيمات في تسجيل هدف فوز الأردن على الإمارات 2-1 في الجولة الأولى من البطولة العربية، التي حقق فيها منتخب بلاده انتصارين ليضمن صدارة المجموعة الثالثة قبل خوض الجولة الأخيرة.

ويلتقي الأردن مع مصر في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات للبطولة العربية بملعب "البيت" في الخورغدا الثلاثاء.

