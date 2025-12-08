سارة خليفة لـ القاضي: الحبس جابلي اكتئاب عايزة طبيب نفسي

الإثنين 08 ديسمبر 2025
 استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، إلى المنتجة الفنية سارة خليفة خلال جلسة محاكمتها وسبعة وعشرين آخرين، في اتهامهم بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. 

وطلبت الإعلامية سارة خليفة عرضها علىالطب النفسي بسبب إصابتها باكتئاب ناتح عن حبسها، وقالت "إيدي حصل فيها عجز بسبب ما تعرضت له، ولم أكتب أي شيء بيدي، والورق المضبوط مزور، وأعاني من ورم ونزيف وأرغب في الذهاب إلى الطب الشرعي، فأنا لست مجرمة، وأطلب منكم العدالة."

اتهامات خطيرة قد تصل للمؤبد

وتواجه المتهمة سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل عقوبات مشددة وفقا لـ القانون المصري، حيث تصل عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة إلى السجن المؤبد.

كما تواجه المتهمة عقوبة إضافية عن تعاطي المواد المخدرة، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات.
وأحالت النيابة العامة المتهمة وباقي عناصر التشكيل إلى محكمة الجنايات عقب اكتمال التحقيقات التي كشفت عن تورطهم في وقائع جلب وتصنيع وترويج مخدرات مصنعة، إلى جانب وقائع اعتداء موثقة في أوراق القضية.

التحفظ على أموال المتهمين

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدة حساباتهم البنكية، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة ضد التشكيل العصابي.

وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين بتشكيل منظمة إجرامية يتزعمها بعض عناصرها، تخصصت في تخليق مواد مخدرة بغرض الاتجار، عبر استيراد المواد الخام من خارج البلاد.

وتوزعت الأدوار بين أفراد التشكيل، فتكلف البعض بجلب المواد الخام، وتولى آخرون عمليات التصنيع، بينما قام باقي المتهمين بترويج المواد المخدرة بعد تصنيعها.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا أحد العقارات السكنية مقرا لتخزين المواد المخدرة وتصنيعها، وضبط بحوزتهم أكثر من سبعمائة وخمسين كيلو جراما من المواد المخدرة المصنعة والخامات الداخلة في إنتاجها.

