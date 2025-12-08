مقتل فرد أمن بالعمرانية بسبب خلاف عمل وتصوير زميله أثناء النوم

18 حجم الخط

شهدت منطقة العمرانية جريمة مأساوية، حيث أقدم فرد أمن خاص على قتل زميله، إثر مشاجرة ناتجة عن خلافات في العمل، واعتقاد المجني عليه بأن المتهم صوره أثناء نومه للإضرار به أمام الإدارة.

تلقى مديرية أمن الجيزة إخطارًا بمصرع شخص إثر اعتداء بالعمرانية، وكشفت التحريات أن الضحية كان يعمل فرد أمن خاص، ووقعت بينه وبين زميله مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء جسدي، تسبب في وفاة المجني عليه.

تمكنت قوة من مباحث غرب الجيزة تحت إشراف العميد عمرو حجازي من ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيقات.

