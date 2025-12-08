قرار جديد من النيابة فى حادث مصرع 4 مستشارين بالمنيا

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بمحافظة المنيا، بالتصريح بدفن جثامين المستشارين الـ 4 الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة نصف نقل مع ملاكي أمس على الطريق الصحراوي الشرقي.

وأدى الحادث إلى اشتعال السيارة الملاكي وتفحم الجثامين بداخلها على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي بمحافظة المنيا.

وجاء قرار الدفن، بعد ورود عينات الـ Dna والتعرف على هوية المتوفين.

التصريح بدفن القضاة الـ 4 ضحايا حادث التصادم بالمنيا



وخيم الحزن على الأوساط القضائية عقب الحادث المأساوي، الذي أسفر عن وفاة 4 من قضاة دائرة المدني الكلي بمحكمة ديروط.

لم يكن صباح الأحد 7 ديسمبر 2025 يوما عاديا في محافظة المنيا، طريق صحراوي هادئ، سيارة ملاكي تقل أربعة من خيرة شباب القضاة في طريق عودتهم من عملهم بمحكمة ديروط بأسيوط، وأحلام معلقة على مستقبل قضائي مشرق.

حادث المستشارين في المنيا

لكن في لحظة واحدة تغير كل شيء، وتحولت الرحلة إلى مأساة هزت الوسط القضائي وأثارت موجة حزن واسعة.

حادث قضاة المنيا، فيتو

على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بمركز ملوي، وتحديدا قبل كمين البرشا، كانت تسير السيارة الملاكي التي تقل القضاة الأربعة، وفي الاتجاه المقابل، انطلقت سيارة نصف نقل بسرعة، قبل أن يحدث التصادم العنيف الذي أدى إلى اشتعال السيارة الملاكي بالكامل.

حادث قضاة المنيا

حادث قضاة المنيا، فيتو

ومع وصول قوات الشرطة بالمنيا كان المشهد صادمًا: سيارة متفحمة، وأربعة مستشارين فقدوا حياتهم داخلها، وإصابة اثنين آخرين: حادث وصفه السكان بأنه من أشد الحوادث مأساوية على الطريق الصحراوي بالمنيا هذا العام.

وكانت غرفة عمليات النجدة بـ مديرية أمن المنيا تلقت البلاغ الأول عن حادث المنيا اليوم، حيث أفاد بوقوع تصادم مروع بين سيارة نصف نقل وأخرى ملاكي.

قوات الشرطة بقيادة اللواء حاتم حسن تحركت فورًا، وتم نقل الضحايا والمصابين لـمستشفى ملوي التخصصي، كان المشهد الإنساني قاسيا، صيحات الأهالي، محاولات رجال الإسعاف، ومحاولة فتح السيارة المشتعلة، لكن النيران كانت أسرع.

أربعة قضاة رحلوا في لحظة

حادث قضاة المنيا، فيتو

وكشفت التحقيقات القضائية أسماء الضحايا الذين كانوا جميعًا من الدائرة الأولى مدني بمحكمة ديروط بأسيوط، وهم: المستشار محمد محمد إبراهيم محمد البكري (محمد البكر)، المستشار مصطفى محمد مصطفى صالح (مصطفى عصيدة)، المستشار إسلام حمدي كاشف عبد الرحمن (إسلام الكاشف)، المستشار محمد عبد الناصر محمد (محمد عبد الناصر).

وأسماء كان لها ثقلها في العمل القضائي، وشباب في بداية مسارهم، تركوا خلفهم أسرًا مفجوعة وزملاء مذهولين من وقع الخبر.

الطب الشرعي في حادث المستشارين بالمنيا

أمرت النيابة العامة بانتداب فريق من الطب الشرعي لفحص الجثامين التي تفحمت بالكامل، وأكد التقرير الأولي أن الوفاة كانت فورية نتيجة الحروق الكاملة بعد اشتعال السيارة، دون وجود إصابات أخرى.

محكمة ديروط والهيئات القضائية

ونعت محكمة ديروط والهيئات القضائية الضحايا الأربعة، وأصدرت بيانات تؤكد أن "مصر فقدت مجموعة من أنبل شباب القضاء"، مشيرة إلى أن المستشارين كانوا يؤدون عملهم بإخلاص وكان ينتظرهم مستقبل كبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.