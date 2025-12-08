ضبط سائق ميكروباص تعدى لفظيًا على راكب بالشرقية

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد سيارة ميكروباص بالتعدي بالسب على أحد الركاب داخل موقف بمحافظة الشرقية.

وبعد الفحص والتحري، تم تحديد المشتكي، وهو عامل مقيم بدائرة مركز أبو كبير، أكد أنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين السائق بسبب ارتفاع صوت المذياع داخل الموقف، مشيرًا إلى أنه لم يحرر محضرًا بالواقعة بعد إتمام الصلح بينهما.

وأسفرت الجهود عن تحديد السيارة الميكروباص المشار إليها "سارية التراخيص"، وضبط قائدها المقيم بدائرة المركز، والذي أقر بارتكاب الواقعة نتيجة الخلاف ذاته.

جرى التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



عقوبة استعراض القوة والتهديد بالعنف

وحسب القانون في المادة 375 مكرر: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير كل من فعل الآتي:

استعراض القوة أو لوح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.

