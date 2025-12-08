الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سحب حاجز مرور ببورسعيد

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات فيديو سحب حاجز مرور ببورسعيد
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة مقطع فيديو ظهر خلاله شخصان يستقلان دراجة نارية أثناء سحب حاجز مرور حديدى بأحد شوارع بورسعيد.

فيديو قديم وتحديد هوية المتورطين

بالفحص تبين أن المقطع قديم، تم تصويره خلال احتفالات عيد الفطر 2024، وليس واقعة حديثة. 

كما جرى تحديد الشخصين الظاهرين فى الفيديو؛ الأول عاطل له معلومات جنائية، والثانى بائع محبوس حاليًا على ذمة قضية اتجار بالمواد المخدرة، ويقيمان في بورسعيد.

ضبط الدراجة واعترافات المتهم

وأسفرت الجهود عن ضبط الدراجة النارية المستخدمة وكانت بدون لوحات معدنية. وبمواجهة العاطل اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم المحبوس. تم التحفظ على الدراجة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة حيازة المخدرات

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو متداول حاجز مرور بورسعيد وزارة الداخلية اخبار الحوادث حملات الأمن

مواد متعلقة

ضبط موظفين غسلا ربع مليار جنيه حصيلة تزوير محررات رسمية واختلاس أموال شركة

ضبط 8 رجال و3 سيدات بتهمة استغلال 16 طفلًا في أعمال التسول بالجيزة

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة اتجار بالنقد الأجنبي خلال حملات أمنية بالمحافظات

بقيمة 111 مليون جنيه، إحباط جلب وتهريب 1.5 طن لمخدر الهيدرو و200 كيلو حشيش بالسويس

دعارة أون لاين، ضبط شخص و4 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية والجيزة

تحرير 866 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة

مصدر أمني يوضح حقيقة تغريم سائقي التوصيل بسبب الإعلانات على المركبات

كثافات مرورية بالقاهرة والجيزة وسط انتشار أمني على الطرق

الأكثر قراءة

رحلة عمل انتهت بمأساة، القصة الكاملة لرحيل 4 مستشارين في حادث المنيا

موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب والقنوات الناقلة

لم يكن موفقًا، علاء مبارك يدخل على أزمة محمد صلاح برسالة قوية

تداول 37 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 متر، اضطراب الملاحة البحرية بهذه الشواطئ

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

تمساح الزوامل يعود للظهور، و9 لجان تبحث عنه وسط قلق أهالي الشرقية (صور)

انقطاع تام للكهرباء في عموم السودان

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 8-12-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 8-12-2025

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية معرفة مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم

الإمام الذي لا يُشترى، "محمد المهدي العباسي" أول من جمع بين الإفتاء ومشيخة الأزهر

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالحماية من المخاطر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads