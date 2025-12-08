الداخلية تكشف ملابسات فيديو سحب حاجز مرور ببورسعيد

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة مقطع فيديو ظهر خلاله شخصان يستقلان دراجة نارية أثناء سحب حاجز مرور حديدى بأحد شوارع بورسعيد.

فيديو قديم وتحديد هوية المتورطين

بالفحص تبين أن المقطع قديم، تم تصويره خلال احتفالات عيد الفطر 2024، وليس واقعة حديثة.

كما جرى تحديد الشخصين الظاهرين فى الفيديو؛ الأول عاطل له معلومات جنائية، والثانى بائع محبوس حاليًا على ذمة قضية اتجار بالمواد المخدرة، ويقيمان في بورسعيد.

ضبط الدراجة واعترافات المتهم

وأسفرت الجهود عن ضبط الدراجة النارية المستخدمة وكانت بدون لوحات معدنية. وبمواجهة العاطل اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم المحبوس. تم التحفظ على الدراجة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة حيازة المخدرات

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

