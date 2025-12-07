القبض على قائد سيارة تابعة لشركة توصيل بتهمة التحرش بأجنبية في الجيزة

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض على قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى قام بالتحرش بسيدة أجنبية أثناء استقلالها السيارة برفقته بالجيزة.

تعود تفاصيل الواقعة، برصد ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر "تحمل جنسية إحدى الدول" من قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بالتحرش بها حال استقلالها السيارة برفقته بالجيزة.

سائق يتحرش بسيدة أجنبية بالجيزة



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

