الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بدء جلسة محاكمة سارة خليفة و27 آخرين فى قضية تصنيع المخدرات

سارة خليفة
سارة خليفة
18 حجم الخط

 بدأت محكمة التجمع الخامس، نظر جلسة محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة وسبعة وعشرين متهما آخرين، في اتهامهم بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. 

 

اتهامات خطيرة قد تصل للمؤبد

 وتواجه المتهمة سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل عقوبات مشددة وفقا للقانون المصري، حيث تصل عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة إلى السجن المؤبد.

 

كما تواجه المتهمة عقوبة إضافية عن تعاطي المواد المخدرة، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات.
وأحالت النيابة العامة المتهمة وباقي عناصر التشكيل إلى محكمة الجنايات عقب اكتمال التحقيقات التي كشفت عن تورطهم في وقائع جلب وتصنيع وترويج مخدرات مصنعة، إلى جانب وقائع اعتداء موثقة في أوراق القضية.

التحفظ على أموال المتهمين

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدة حساباتهم البنكية، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة ضد التشكيل العصابي.

وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين بتشكيل منظمة إجرامية يتزعمها بعض عناصرها، تخصصت في تخليق مواد مخدرة بغرض الاتجار، عبر استيراد المواد الخام من خارج البلاد. 

وتوزعت الأدوار بين أفراد التشكيل، فتكلف البعض بجلب المواد الخام، وتولى آخرون عمليات التصنيع، بينما قام باقي المتهمين بترويج المواد المخدرة بعد تصنيعها.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا أحد العقارات السكنية مقرا لتخزين المواد المخدرة وتصنيعها، وضبط بحوزتهم أكثر من سبعمائة وخمسين كيلو جراما من المواد المخدرة المصنعة والخامات الداخلة في إنتاجها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار في المواد المخدرة التشكيل العصابي استيراد المواد الخام المتهمة سارة خليفة المنتجة الفنية سارة خليفة النيابة العامة تشكيل عصابة إجرامية

مواد متعلقة

إجراء تحليل مخدرات لشاب تعدى على ابنة زوجته في حلوان

تفريغ كاميرات المراقبة لطالب مزق جسد زميله في دار السلام بسبب فتاة

ضبط متهم جديد ضمن تشكيل عصابي لسرقة حسابات المواطنين وطلب أموال من أقاربهم

استعجال التقرير المروري لحادث دهس شاب بالمعادي

حجز متهم نصب على المواطنين وأقنعهم بشحن المحافظ الإلكترونية

حجز متهم حاول استقطاب فتيات لممارسة أعمال منافية

حجز متهم بالنصب على المواطنين عبر الترويج لبيع ورق طباعة بأسعار وهمية

تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية

الأكثر قراءة

رحلة عمل انتهت بمأساة، القصة الكاملة لرحيل 4 مستشارين في حادث المنيا

موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب والقنوات الناقلة

البحوث الفلكية: زلزال قوي يضرب تركيا والمصريون شعروا به

تداول 37 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 متر، اضطراب الملاحة البحرية بهذه الشواطئ

الصدام يشتعل، سلوت يوجه ضربة قاضية لـ محمد صلاح قبل أمم أفريقيا

طمنوا الناس!

بعد سيطرة الدعم السريع عليه، معلومات عن هيجليج أكبر حقل نفطي بالسودان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

الإفتاء توضح كيفية معرفة مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم

الإمام الذي لا يُشترى، "محمد المهدي العباسي" أول من جمع بين الإفتاء ومشيخة الأزهر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads