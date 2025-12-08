حماية الأطفال من الإساءات الجنسية ندوة بكلية الآداب بجامعة عين شمس

18 حجم الخط

نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس ندوة توعوية تسعى لتعزيز حماية الأطفال من الإساءات الجنسية بعنوان: "أنواع الإساءات الجنسية للأطفال.. شخصية المضطرب جنسيًا.. وكيفية المواجهة والعلاج".

أُقيمت الندوة تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحنان كامل متولي عميدة الكلية، وبإشراف حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكدت حنان كامل متولي، أن حماية الطفل هي البوابة الأولى لبناء مجتمع سليم، وأن هذه الندوة جاءت لتعزيز الوعي داخل البيوت والبيئة التعليمية، بما يساعد على كشف الإيذاء مبكرًا قبل أن يتحول إلى ندبة في نفس صغير لا يستطيع التعبير عمّا يشعر به.

ومن جانبها، شددت حنان سالم على أن قطاع خدمة المجتمع يضع قضايا الطفولة في مقدمة أولوياته، وأن الندوة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى دعم الأسرة المصرية وتقديم أدوات معرفية تساعدها في الوقاية والتصدي لأي خطر يهدد الطفل.

وذلك انطلاقًا من إيمان الكلية بأن حماية الطفولة ليست مجرد مسئولية، بل واجب أخلاقي ورسالة حياة.

حاضر بالندوة فتحي الشرقاوي، أستاذ علم النفس ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق.

وأوضح الشرقاوي أن الإساءات الجنسية لا تقتصر على العنف الواضح، بل قد تبدأ بإيذاءات خفية لا ينتبه لها الكبار، مثل اللمس غير المبرر، أو محاولات التقرب المؤذي التي لا يدرك الطفل خطورتها. وأشار إلى أن الأطفال غالبًا يُظهرون إشارات استغاثة غير مباشرة مثل الانطواء المفاجئ، اضطرابات النوم، فقدان الشهية، أو نوبات الغضب غير المفسرة.

شخصية المضطرب جنسيًا

واستعرض خلال الندوة كيفية تكوّن شخصية "المضطرب جنسيًا"، موضحًا أنها غالبًا تنشأ من ظروف مركبة كالإهمال أو الحرمان العاطفي أو التعرض السابق لإيذاء نفسي أو بدني، وأن هذا الاضطراب يتكشف عبر أنماط سلوكية متكررة مثل اختراق الخصوصيات، أو ضعف التعاطف، أو السلوك الاستغلالي غير السوي.

وتناول فتحي الشرقاوي خطوات المواجهة، مشددًا على أهمية الإستماع للطفل دون تخويف، وتقديم الدعم النفسي قبل أي إجراء آخر، مع ضرورة إشراك المدرسة في الملاحظة المبكرة، وتفعيل خطط حماية واضحة داخل الأسرة. كما عرض نماذج علاجية تعتمد على تعديل السلوك، وتنمية الوعي الجنسي لدى الأطفال، وتعليمهم آليات الدفاع عن الذات بأسلوب يناسب أعمارهم.

وفي ختام الفعالية، قامت حنان سالم بتقديم شهادة تقدير الدكتور فتحي الشرقاوي تكريمًا لعطائه العلمي وإسهامه الكبير في نشر الوعي وتقديم رؤية شاملة حول طرق حماية الأطفال.

كما وجَّهت الشكر له، وللحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمهتمين، مؤكدة أن هذا التفاعل يعكس وعيًا مجتمعيًا متناميًا بأهمية حماية الصغار، وبناء جيل آمن وواثق.

