روسيا توجه تهمة الإبادة الجماعية لعشرات المسئولين في نظام كييف

وجهت النيابة العامة الروسية تهمة الإبادة الجماعية لـ41 مسؤولا أوكرانيا بينهم قائدا الجيش الحالي وسلفه، وسكرتير الأمن القومي، ورئيسا الحكومة والجمهورية السابقان.

وجاء في بيان النيابة العامة الروسية: "أقرّ مكتب المدعي العام الروسي لائحة الاتهام في القضية الجنائية المرفوعة ضدّ كبار القادة السياسيين والعسكريين في أوكرانيا، ونظرا لهروب المتهمين وُضعوا على قائمة المطلوبين الدوليين. وأمرت محكمة باسماني في موسكو بضبطهم وإحضارهم وتحرير بطاقات بحث دولية بحقهم".

وأضاف مكتب المدعي العام أن المتهمين منذ أبريل 2014 وحتى تاريخه أصدروا أثناء وجودهم على الأراضي الأوكرانية أوامر لأفراد تابعين لهم من القوات المسلحة الأوكرانية وتشكيلات مسلحة أخرى باستخدام الأسلحة النارية والمركبات المدرعة والطائرات المقاتلة والصواريخ والمدفعية ضد المدنيين بقصد الإبادة الجماعية لسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا.

الكرملين: لقاء بوتين وويتكوف شهد بحثا معمقا لسبل التسوية في أوكرانيا

أشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في موسكو مؤخرا شهد بحثا معمقا ومفصلا لسبل التسوية في أوكرانيا.

ولفت بيسكوف إلى أن موسكو تولي أهمية للتعرف على نتائج حوار واشنطن وكييف بعد المشاورات الروسية الأمريكية في الكرملين.

وأكد أن آفاق استعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة قد تفتح من خلال إزالة النقاط الخلافية وأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تتخذ مواقف مختلفة وهناك دائما مخاوف من أن الإدارة المقبلة ستغير مسار السياسة الخارجية.

وعن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، قال بيسكوف إنها تعجب روسيا حيث تتحدث عن ضرورة الحوار.

