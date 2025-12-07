مصرع 4 مستشارين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي

18 حجم الخط

لقي 4 مشتشارين بـ محكمة ديروط الجزئية بمحافظة أسيوط مصرعهم وإصيب شخصين آخرين في حادث تصادم سيارتين نصف نقل وملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة إلمنيا.

والمستشارون قضاة بدائرة المدني الكلي بمحكمة ديروط الجزئية وهم كل من المستشار محمد البكري، والمستشار مصطفى عصيدة، والمستشار إسلام الكاشف، والمستشار محمد عبد الناصر.

وكشف الفحص المبدئي لحادث تصادم سيارتين نصف نقل وملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة إلمنيا أن قوة الاصطدام كانت شديدة، ما تسبب في تلفيات كبيرة بالسيارتين واشتعال إحداهما.

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بوقوع الحادث أمام مركز ملوي جنوب المحافظة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما أُودعت جثث 4 قضاة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب وظروف الواقعة.

