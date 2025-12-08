18 حجم الخط

ترتيب الدوري الألماني، واصل بايرن ميونخ صدارة جدول الدوري الألماني برصيد 37 نقطة بعد انتهاء الجولة الـ 13 من البوندسليجا.

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 13

1 بايرن ميونخ 37 نقطة

2 لايبزيج 29 نقطة

3 بوروسيا دورتموند 28 نقطة

4 باير ليفركوزن 23 نقطة

5 هوفينهايم 23 نقطة

6 شتوتجارت 22 نقطة

7 آينتراخت فرانكفورت 21 نقطة

8 كولن 16 نقطة

9 فرايبورج 16 نقطة

10 بوروسيا مونشنجلادباخ 16 نقطة

11 فيردر بريمن 16 نقطة

12 أونيون برلين 15 نقطة

13 هامبورج 15 نقطة

14 أوجسبورج 13 نقطة

15 فولفسبورج 12 نقطة

16 هايدينهايم 11 نقطة

17 سانت باولي 8 نقاط

18 ماينز 6 نقاط



جدول ترتيب الدوري الألماني

ويتواجد بايرن ميونخ علي قمة جدول ترتيب الدوري الألماني بعدما جمع 37 نقطة بعدما حقق الفوز في 12 مباراة والتعادل في مباراة دون تلقي أي خسارة في الدوري حتي الآن.

ويتواجد لايبزيج في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ ولديه 29 نقطة ثم بوروسيا دورتموند ثالثا برصيد 28 نقطة.

وعلي مستوي صراع الهبوط يتواجد هايدينهايم في المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة

ثم سانت باولي بالمركزالسابع عشر وقبل الأخير برصيد 8 نقاط، وأخيرا ماينز في المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 6 نقاط.

