البحوث الفلكية: زلزال قوي يضرب تركيا والمصريون شعروا به

أصدر المعهد القومى للبحوث الفلكية، بيانا بشأن حدوث هزة أرضية، حيث سجلت الشبكة القومية للزلازل اليوم الاثنين فى تمام الساعة 12:21 مساء هزة أرضية على بعد 15 كم من انطاليا في تركيا بقوة 5.24 درجة على مقياس ريختر غرب قبرص وبعمق 11.39 كم وفى خط عرض 36.89 شمال وخط طول 30.99 شرقا.

وورد إفادة للمعهد بشعور المواطنين بالهزة دون وقوع أى إصابات وخسائر.

ووجه المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، العديد من النصائح للمواطنين عند وقوع الزلازل، وجاءت كالاتى:

1_ عدم استخدام المصعد الكهربائى تجنبا لأى أعطال

2_ فصل الكهرباء والغاز

3_ الالتزام بالهدوء وعدم الفزع

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم

5 _ الابتعاد عن الشاطىء تجنبا لأى موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة

6_ للمتواجدين فى المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارىء



وتضمن الدليل الاسترشادى الذى أصدره المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، الأماكن التى تتأثر فى مصر بالزلازل وأخطرها منطقة شرق البحر المتوسط، والتى تؤثر على " مدن الساحل الشمالى، رشيد، الاسكندرية، دمياط" ويصل إلى أجزاء من الدلتا ونهر النيل.





