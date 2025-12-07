الداخلية تواصل ورش العمل لطلبة الجامعات حول مواجهة الشائعات ومخططات إسقاط الدول

18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ سلسلة ورش العمل الموجهة لطلبة الجامعات على مستوى الجمهورية، تحت عنوان دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول وتنمية الوعى المجتمعى فى مواجهة مخاطر الشائعات، فى إطار تعزيز قدرات الشباب على التصدى لحروب الجيل الخامس وأساليب بث الأكاذيب لإضعاف المجتمعات وهدم قيمها.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الورش كشف مخاطر الشائعات وتزييف الوعى، وشرح آليات استغلال منصات التواصل الاجتماعى فى نشر الأكاذيب والنيل من استقرار الدول، بما يسهم فى بناء حائط صد مجتمعى قادر على مقاومة هذه التهديدات.

وتضمن برنامج الورشة تنظيم زيارة لقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، حيث تعرف المشاركون على دوره فى تشكيل الوعى العام، ورصد الشائعات، وآليات الرد عليها، إضافة إلى الإمكانات التقنية والبشرية التى يعتمد عليها القطاع فى إعداد التقارير والمواد الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، وإبراز جهود قطاعات الوزارة المختلفة.

ويأتى تنظيم هذه الفعاليات ضمن نهج مستمر تتبناه وزارة الداخلية لترسيخ الوعى المجتمعى، ودعم دورها الاجتماعى والإنسانى فى حماية المجتمع من محاولات التأثير السلبى والشائعات المغرضة.



