الداخلية تكشف ملابسات القبض على رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية ورئيس تحريره

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، ادّعت خلاله إحدى الإعلاميات القبض على شقيقها رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية، وكذلك رئيس تحرير الموقع، بدعوى احتجازهما بدون وجه حق وعدم الإفصاح عن مكان تواجدهما.

 بالفحص تبيّن أن الواقعة تعود إلى 2 من الشهر الجارى، حين تقدم رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية ببلاغ رسمى ضد الموقع المذكور، بعد نشره تصريحًا منسوبًا إليه وبصورته الشخصية تحت عنوان “دواجن فاسدة وملونة تغزو الأسواق”، رغم أنه لم يُجرِ أى أحاديث مع الموقع ولم يُدلِ بهذه التصريحات من الأساس.

ضبط موظف قام بتصوير فيديو مزعوم عن تلقي مبالغ مالية خلال الانتخابات

ضبط سائق ميكروباص لتعديه على سيدة بالإسكندرية

وأضافت المصادر أن النيابة العامة، عقب فحص البلاغ، أصدرت قرارًا بضبط وإحضار رئيس مجلس إدارة الموقع ورئيس تحريره، وتم تنفيذ القرار وعرضهما على النيابة لإعمال شئونها فى إطار كامل من الإجراءات القانونية.

كما تم إخطار نقابة الصحفيين نظرًا لكون أحدهما عضوًا بالنقابة، مع التأكيد على أن جميع الخطوات تمت وفقًا للقانون دون وجود أى إجراءات خارج الأطر الشرعية.

