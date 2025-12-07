الداخلية تكشف ملابسات القبض على رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية ورئيس تحريره

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، ادّعت خلاله إحدى الإعلاميات القبض على شقيقها رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية، وكذلك رئيس تحرير الموقع، بدعوى احتجازهما بدون وجه حق وعدم الإفصاح عن مكان تواجدهما.

بالفحص تبيّن أن الواقعة تعود إلى 2 من الشهر الجارى، حين تقدم رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية ببلاغ رسمى ضد الموقع المذكور، بعد نشره تصريحًا منسوبًا إليه وبصورته الشخصية تحت عنوان “دواجن فاسدة وملونة تغزو الأسواق”، رغم أنه لم يُجرِ أى أحاديث مع الموقع ولم يُدلِ بهذه التصريحات من الأساس.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة، عقب فحص البلاغ، أصدرت قرارًا بضبط وإحضار رئيس مجلس إدارة الموقع ورئيس تحريره، وتم تنفيذ القرار وعرضهما على النيابة لإعمال شئونها فى إطار كامل من الإجراءات القانونية.

كما تم إخطار نقابة الصحفيين نظرًا لكون أحدهما عضوًا بالنقابة، مع التأكيد على أن جميع الخطوات تمت وفقًا للقانون دون وجود أى إجراءات خارج الأطر الشرعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.