الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسرة كريمة تشيع جثمانها بطوخ بالقليوبية والنيابة تواصل التحقيق في مقتلها على يد زوجها (فيديو)

أسرة كريمة تشيع جثمانها
أسرة "كريمة" تشيع جثمانها في طوخ بالقليوبية، فيتو
18 حجم الخط

شيعت قبل قليل أسرة الزوجة التي قتلت على يد زوجها بقرية ميت بره بمركز قويسنا جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بقرية طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك عقب الانتهاء من إجراء الصفة التشريحية للجثمان داخل مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

تشريح جثة زوجة لقيت مصرعها على يد زوجها بالمنوفية

وكانت النيابة العامة بقويسنا، قررت نقل جثة الزوجة التي لقيت مقتلها على يد زوجها بقرية ميت بره، التابعة لدائرة المركز بمحافظة المنوفية إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، لعرضها على الطبيب الشرعي وإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

 

مصرع زوجة على يد زوجها بالمنوفية

وكان اللواء مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بمقتل كريمة ص. ع، 20 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية ميت بره، وذلك عقب الاعتداء عليها من قبل زوجها بعد 4 أشهر فقط من الزواج، مما أسفر عن وفاتها هي وجنينها فى الحال.

 

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وتمكنت وحدة مباحث قويسنا من ضبط الزوج المتهم بقتل زوجته والتحفظ عليه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وتم نقل الجثة أولًا إلى مستشفى قويسنا المركزي، قبل أن تقرر النيابة العامة تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لإجراء التشريح اللازم وبيان الأسباب التفصيلية للوفاة.

 

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنوفية قرية ميت بره قرية طوخ محافظة المنوفية مستشفى شبين الكوم التعليمى مصرع زوجة علي يد زوجها

مواد متعلقة

والدة المقتولة على يد زوجها بالمنوفية: محدش يقول عليه مجنون عايزاه يتعدم (فيديو)

لحظة خروج جثمان الزوجة المقتولة على يد زوجها من المشرحة بالمنوفية (فيديو)

أم لطفلين، حنان تحارب السرطان بين أقفاص الخضار بالمنوفية (فيديو)

تشريح جثة زوجة لقيت مصرعها على يد زوجها بالمنوفية

تحصين 40 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالمنوفية

لحظة خروج جثمان الشاب الغارق بالبحر الميت من مشرحة شبين الكوم التعليمى (فيديو)

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في 3 مراكز بالمنوفية

أسرة الشاب الغارق بالبحر الميت فى المنوفية تنتظر استلام جثمانه (صور)

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

الصحة: تسجيل 5 ملايين حالة اشتباه بأمراض مختلفة خلال عام (فيديو)

الصحة العالمية: كل دول الإقليم تشهد ارتفاعا في نشاط فيروس الإنفلونزا (فيديو)

شوط أول سلبي بين روما وكالياري في الدوري الإيطالي

أوين يهاجم محمد صلاح: اذهب لتمثيل بلدك

نائب وزير الصحة: لا يوجد متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من الذي وصفه الله بـ«شديد القوى» في سورة النجم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يقدم للأجيال وعيًا محصَّنًا يحميهم من الاستقطاب والانحراف

المزيد
الجريدة الرسمية
ads