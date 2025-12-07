أسرة كريمة تشيع جثمانها بطوخ بالقليوبية والنيابة تواصل التحقيق في مقتلها على يد زوجها (فيديو)

18 حجم الخط

شيعت قبل قليل أسرة الزوجة التي قتلت على يد زوجها بقرية ميت بره بمركز قويسنا جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بقرية طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك عقب الانتهاء من إجراء الصفة التشريحية للجثمان داخل مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

تشريح جثة زوجة لقيت مصرعها على يد زوجها بالمنوفية

وكانت النيابة العامة بقويسنا، قررت نقل جثة الزوجة التي لقيت مقتلها على يد زوجها بقرية ميت بره، التابعة لدائرة المركز بمحافظة المنوفية إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، لعرضها على الطبيب الشرعي وإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

مصرع زوجة على يد زوجها بالمنوفية

وكان اللواء مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بمقتل كريمة ص. ع، 20 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية ميت بره، وذلك عقب الاعتداء عليها من قبل زوجها بعد 4 أشهر فقط من الزواج، مما أسفر عن وفاتها هي وجنينها فى الحال.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وتمكنت وحدة مباحث قويسنا من ضبط الزوج المتهم بقتل زوجته والتحفظ عليه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتم نقل الجثة أولًا إلى مستشفى قويسنا المركزي، قبل أن تقرر النيابة العامة تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لإجراء التشريح اللازم وبيان الأسباب التفصيلية للوفاة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

