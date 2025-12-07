الأحد 07 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط سائق ميكروباص لتعديه على سيدة بالإسكندرية

المتهم
المتهم
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة وادعاءً بتعرض صاحبة الحساب للسب من قبل قائد سيارة "ميكروباص" بعد قيامها بتصوير السيارة إثر مشادة كلامية بسبب عدم التزام السائق بتعريفة الركوب بالإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

أظهرت التحريات عدم ورود أي بلاغات مسبقة عن الواقعة، وتم تحديد وضبط السيارة الميكروباص المشار إليها وقائدها، سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة وله معلومات جنائية سابقة. وبمواجهته اعترف بالتعدي على السيدة كما جاء في الشكوى المصورة.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الانضباط المروري.

وفى سياق آخر،تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا يطلب الاستغاثة بشأن تغيب طالب في محافظة القليوبية.

تفاصيل الواقعة

أظهرت التحريات عدم ورود أي بلاغ رسمي عن الواقعة، وبسؤال والد الطالب، سائق مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، أفاد بأن نجله البالغ من العمر 15 عامًا تغيب عن المنزل بعد خروجه لإحضار الطعام.
لاحقًا، حضر والد الطالب برفقته وقرر عودة نجله للمنزل، موضحًا أن فترة الغياب جاءت نتيجة مروره بضائقة نفسية.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لضمان سلامة الطالب ومتابعة الواقعة.

