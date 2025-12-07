الأحد 07 ديسمبر 2025
حوادث

عقب تداول فيديو، ضبط متهم في واقعة التعدي على سيدة بالجيزة

ضبط متهم في واقعة
ضبط متهم في واقعة التعدي على سيدة بالجيزة، فيتو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر تعديًا على سيدة بالسب والتنمر، واستيلاء على هاتفها المحمول من قبل قائد مركبة "توك توك" وشخص آخر في محافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 3 الجاري تقدمت صاحبة الحساب، المقيمة بدائرة قسم شرطة الطالبية، ببلاغ تتضررها من قائد مركبة "توك توك" وآخر، أثناء سيرها مترجلة بأحد الشوارع. 

حاولت السيدة توثيق الواقعة بهاتفها، فقام أحد المتهمين بدفع يدها، مما أدى إلى نشوب مشاجرة دون حدوث إصابات.

مجريات الضبط

تمكن  رجال الشرطة من تحديد هوية المتهمين وضبط أحدهم، مقيم بنفس الدائرة، وبمواجهته اعترف بالتعدي على الشاكية بالسب ونفى الاعتداء بالضرب، فيما جرى البحث عن المتهم الهارب.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لضمان حفظ حقوق المجني عليها.

 

 ضبط هارب من 9 أحكام قضائية بالقاهرة 

وعلى جانب آخر، ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على  شخص مطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام قضائية.

رصدت  أجهزة الأمن محتوى منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تطلب فيه صاحبة الحساب تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحها ضد أحد الأشخاص.

حملات مرورية تحرر 135 ألف مخالفة متنوعة وضبط 85 حالة تعاطي مخدرات

ضبط 5 مصانع غير مرخصة تعبئ زيوت طعام مغشوشة في 3 محافظات

نتائج الفحص والتحريات

وتبين أن الشخص المطلوب التنفيذ عليه لديه 9 أحكام قضائية صادرة ضده تشمل تبديد، مستأنف، وجزئي. وبناءً على التحريات، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته بالأحكام أقر بصحتها.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، لضمان تنفيذ الأحكام والحفاظ على حقوق المواطنين.

