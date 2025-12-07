الأمن يكشف ملابسات فيديو توزيع  رشاوى انتخابية بالمنيل أمام جمعية خيرية 

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات فيديو توزيع رشاوى انتخابية بالمنيل أمام جمعية خيرية لصالح أحد مرشحى الانتخابات لمجلس النواب.

تابعت أجهزة الأمن ، مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يزعم توزيع رشاوى انتخابية على مواطنين أمام إحدى الجمعيات الخيرية بمنطقة المنيل في القاهرة خلال المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية (24 – 25 نوفمبر).

وبالفحص تبين أن من صور الفيديو موظف وشقيق أحد المرشحين، وادعى أن القائمين على الجمعية يوزعون مبالغ مالية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح المرشح المنافس لشقيقه.



كما تبين أن إدارة الجمعية حررت محضرًا بتاريخ 24 نوفمبر ضد المرشح وشقيقه القائم على نشر الفيديو وشقيق آخر وعدد من مؤيديه، بزعم اقتحامهم مقر الجمعية وإتلاف محتوياته بسبب مزاعم تحيز الجمعية للمرشح المنافس.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع الأطراف المعنية لضمان عدم التلاعب بالعملية الانتخابية والحفاظ على الحقوق.

