الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخلاء سبيل الكاتب الصحفي أحمد رفعت رئيس تحرير موقع «إيجبتك» بكفالة 20 ألف جنيه

الكاتب الصحفى أحمد
الكاتب الصحفى أحمد رفعت
قررت النيابة العامة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل منذر الخلالي رئيس مجلس إدارة  موقع «إيجبتك Egypt KE»، والكاتب الصحفي أحمد رفعت رئيس التحرير، بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما، عقب جلسة تحقيق مطولة أجريت معهما على خلفية بلاغات تتعلق بالمحتوى المنشور على الموقع الإلكتروني.

وتعود الواقعة إلى بلاغ تقدّم به رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، نفى فيه صحة التصريحات المنسوبة له حول «دواجن فاسدة وملونة تغزو الأسواق»، مؤكدًا أنه لم يدل بأي تصريحات بهذا الشأن. وبناء على البلاغ، باشرت النيابة إجراءاتها القانونية باستدعاء المسئولين عن إدارة وتحرير الموقع.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، ادّعت خلاله إحدى الإعلاميات القبض على شقيقها رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية، وكذلك رئيس تحرير الموقع، بدعوى احتجازهما بدون وجه حق وعدم الإفصاح عن مكان تواجدهما.

 

 بالفحص تبيّن أن الواقعة تعود إلى 2 من الشهر الجارى، حين تقدم رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية ببلاغ رسمى ضد الموقع المذكور، بعد نشره تصريحًا منسوبًا إليه وبصورته الشخصية تحت عنوان “دواجن فاسدة وملونة تغزو الأسواق”، رغم أنه لم يُجرِ أى أحاديث مع الموقع ولم يُدلِ بهذه التصريحات من الأساس.

 

وأضافت المصادر أن النيابة العامة، عقب فحص البلاغ، أصدرت قرارًا بضبط وإحضار رئيس مجلس إدارة الموقع ورئيس تحريره، وتم تنفيذ القرار وعرضهما على النيابة لإعمال شئونها فى إطار كامل من الإجراءات القانونية.

كما تم إخطار نقابة الصحفيين نظرًا لكون أحدهما عضوًا بالنقابة، مع التأكيد على أن جميع الخطوات تمت وفقًا للقانون دون وجود أى إجراءات خارج الأطر الشرعية.

 

