ضبط موظف قام بتصوير فيديو مزعوم عن تلقي مبالغ مالية خلال الانتخابات

حوادث

ألقت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على موظف لتصويره فيديو مزعوم عن تلقي مبالغ مالية خلال الانتخابات بمجلس النواب.

تابعت أجهزة الأمن رصد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلاله إحدى السيدات تلقيها مبالغ مالية مقابل الإدلاء بصوتها لصالح بعض المرشحين خلال المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية (24 – 25 نوفمبر) بدائرة دار السلام والبساتين بالقاهرة.

نتائج الفحص

تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط القائم على تصوير الفيديو، موظف مقيم بالقاهرة، وبمواجهته أقر بأنه تكليف من أحد المرشحين لتصوير مقاطع يدعي فيها بعض الناخبين تلقيهم أموالًا من مرشحين منافسين، بهدف استخدامها في تقديم طعون لإعادة عملية التصويت في نفس الدائرة.

الإجراءات القانونية

اتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حقوق الناخبين.

