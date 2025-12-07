الأحد 07 ديسمبر 2025
القبض على عاطلين سحلا طالبة أثناء سرقة هاتفها بالمنيا

القبض على لصين سحلا
القبض على لصين سحلا طالبة أثناء سرقة هاتفها بالمنيا
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين تورطا فى خطف هاتف طالبة أثناء سيرها بأحد شوارع بنى مزار بالمنيا، ما أدى إلى سقوطها أرضًا قبل فرارهما بالدراجة النارية.

وتبين من الفحص أن الواقعة ظهرت أولًا عبر مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى، أظهر شخصين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية يخطفان هاتف فتاة فى لحظة مرورها. 

وبالتتبع أمكن الوصول إلى المجنى عليها، طالبة مقيمة بنى مزار، التى أكدت تعرضها للسرقة بنفس الطريقة.

 

وأسفرت جهود البحث عن تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وهما عاطلان يقيمان بدائرة مركز مغاغة، وعُثر بحوزتهما على الهاتف المستولى عليه والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة بدون لوحات، إضافة إلى كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات.

