الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

شراء عقارات وأراض، ضبط مقاول غسل 150 مليون جنيه فى أسيوط

ضبط مقاول غسل أموال
ضبط مقاول غسل أموال
18 حجم الخط

ألقت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على مقاول غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمحافظة أسيوط.

الأمن يكشف ملابسات فيديو توزيع رشاوى انتخابية بالمنيل أمام جمعية خيرية

عقب تداول فيديو، ضبط متهم في واقعة التعدي على سيدة بالجيزة

جاء ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي مقيم بمحافظة أسيوط لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

وأوضح الفحص أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية، واقتناء سيارات.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، مؤكدة خطورة هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار المتابعة لرصد أي نشاط إجرامي مرتبط بغسل الأموال وضبط مرتكبيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غسل أموال مكافحة المخدرات محافظة اسيوط جرائم مالية ضبط عناصر إجرامية

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو توزيع رشاوى انتخابية بالمنيل أمام جمعية خيرية

عقب تداول فيديو، ضبط متهم في واقعة التعدي على سيدة بالجيزة

حملات مرورية تحرر 135 ألف مخالفة متنوعة وضبط 85 حالة تعاطي مخدرات

ضبط 5 مصانع غير مرخصة تعبئ زيوت طعام مغشوشة في 3 محافظات

كسر ماسورة يتسبب في كثافات مرورية بالبحر الأعظم، وإدارة المرور تتدخل

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية: كثافات مرورية متوسطة

ضبط 28 بلطجيا وهاربا من المراقبة و85 فردا وبندقية خرطوش خلال حملات بالمحافظات

مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل

الأكثر قراءة

موعد مباراة فلسطين وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

بعد سحب الجنسية الكويتية منه، من هو الداعية طارق سويدان وما هي جنسيته الحقيقية؟

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع تصاعدي للخيار والليمون واستقرار الطماطم والبطاطس

في مثل هذا اليوم، السيسي يكرم المنتخب الأولمبي بعد حصد أمم أفريقيا والتأهل للأولمبياد

كارثة أعلى كوبري محور الحضارات، ماسورة ممتدة بالحائط الخراساني تهدد السيارات والأرواح (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 7-12-2025

الين الياباني يسجل 30.82 جنيها للبيع في البنك المركزي اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إجراء عملية جراحية للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله؟ الإفتاء تجيب

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads