شراء عقارات وأراض، ضبط مقاول غسل 150 مليون جنيه فى أسيوط

18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على مقاول غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمحافظة أسيوط.

جاء ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي مقيم بمحافظة أسيوط لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

وأوضح الفحص أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية، واقتناء سيارات.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، مؤكدة خطورة هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار المتابعة لرصد أي نشاط إجرامي مرتبط بغسل الأموال وضبط مرتكبيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.