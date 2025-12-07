الأحد 07 ديسمبر 2025
كسر ماسورة يتسبب في كثافات مرورية بالبحر الأعظم، وإدارة المرور تتدخل

الدكتور علاء فتح
الدكتور علاء فتح الله، مدير الإدارة العامة للمرور
شهد محور البحر الأعظم في محافظة الجيزة صباح اليوم كثافات مرورية مرتفعة نتيجة كسر ماسورة مفاجئ أمام القرية الفرعونية، ما أدى إلى بطء في حركة السيارات على الاتجاه القادم من كوبري عباس وحتى الطريق الدائري.

 


وتدفّقت الخدمات المرورية على الفور إلى موقع الحادث، تحت إشراف اللواء الدكتور علاء فتح الله، مدير الإدارة العامة للمرور، لرفع آثار الكسر وتنظيم الحركة المرورية.

 

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية: كثافات مرورية متوسطة

ضبط 28 بلطجيا وهاربا من المراقبة و85 فردا وبندقية خرطوش خلال حملات بالمحافظات

كما تم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه وفرق الصيانة العاجلة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لبدء أعمال الإصلاح الفوري وتخفيف الكثافات، مع توجيه قائدي المركبات إلى استخدام محور صفط اللبن أو كوبري الجامعة كطرق بديلة لحين الانتهاء من الإصلاحات.

