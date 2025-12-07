لعدم اختصاص، الإدارية تحيل 10 طعون بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات النواب للنقض

18 حجم الخط

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر 10 طعون وإحالتهم لمحكمة النقض من انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب



وقدمت قضايا الدولة، وكيلا عن الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المستندات الخاصة بأعمال الفرز المتعلقة بالطعون للمحكمة الإدارية العليا التى تنظر في غرفة المداولة 300 طعن متعلق بالمرحلة الأولي من الجولة الثانية بانتخابات مجلس النواب.



ومازالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تنظر 300 طعن على الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.



شهد مجلس الدولة، توافد العديد من المحامين والطاعنين على الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الثانية بمجلس النواب،



وفرضت أجهزة الأمن كردونا حول محيط المجلس، لتأمين المجلس مع استخدام البوابات الإلكترونية.

يذكر أن عدد الطعون الانتخابية بلغ أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بالجولة الاولى بالمرحلة الثانية والتي أعلنت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، 300 طعن.

وانتهي جدول المحكمة الإدارية العليا،من استقبال الطعون المقدمة، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحدد له حتى نهاية الخميس، وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تزيد عن 10 ايام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.. ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال الـ 48 ساعة المحددة.



