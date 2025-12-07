مصرع الفنان سعيد مختار على يد زوج طليقته بأكتوبر

18 حجم الخط

كشفت تحريات أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تفاصيل صادمة عن مقتل الفنان سعيد مختار، وإصابة زوج طليقته في مشاجرة أمام نادي وادي دجلة بمنطقة أكتوبر.

وتلقى قسم شرطة أكتوبر أول بلاغًا عن نشوب مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب أمام النادي، بالانتقال إلى مكان الواقعة، عُثر على جثمان الفنان سعيد مختار، 56 سنة، بينما أصيب زوج طليقته، 61 سنة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت التحريات أن المتوفى كان متواجدًا بالنادي لرؤية نجله البالغ من العمر 9 سنوات، ولاحظ طليقته برفقة شخص آخر داخل سيارة، علم أنه مرتبط بها عرفيًا.

نشبت مشاجرة بين الطرفين، وأثناء الشد والجذب تعرض الطرفان للإصابة، ما أدى إلى وفاة الفنان سعيد مختار متأثرًا بإصابته.

تم القبض على طليقته وزوجها، وجارٍ استكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة بالكامل.

