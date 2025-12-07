الأحد 07 ديسمبر 2025
تشريح جثة زوجة لقيت مصرعها على يد زوجها بالمنوفية

قررت النيابة العامة بقويسنا نقل جثة الزوجة التي لقيت مقتلها على يد زوجها بقرية ميت بره التابعة لدائرة المركز بمحافظة المنوفية إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، لعرضها على الطبيب الشرعي وإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

مصرع زوجة على يد زوجها بالمنوفية

وكان اللواء مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بمقتل كريمة ص. ع، 20 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية ميت بره، وذلك عقب الاعتداء عليها من قبل زوجها بعد 4 أشهر فقط من الزواج، مما أسفر عن وفاتها هي وجنينها.

 

وعلى الفور، تمكنت وحدة مباحث قويسنا من ضبط الزوج المتهم والتحفظ عليه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وتم نقل الجثة أولًا إلى مستشفى قويسنا المركزي، قبل أن تقرر النيابة العامة تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لإجراء التشريح اللازم وبيان الأسباب التفصيلية للوفاة.

 

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

