سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من القاهرة (فيديو وصور)

شهدت محافظة القاهرة، تساقط أمطار غزيرة ومتواصلة، مما أدى إلى غرق عدد من الشوارع والمحاور الرئيسية، وتسببت في كثافات مرورية بمناطق متفرقة، وتراكمت مياه الأمطار بكميات كبيرة في الأنفاق والمناطق المنخفضة.

أمطار تغزو القاهرة

وجاءت هذه الأمطار في أعقاب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي كانت قد أشارت في بيان سابق إلى تعرض مناطق واسعة في البلاد لتقلبات جوية.

وكانت الهيئة قد حذرت من نشاط السحب الرعدية الممطرة على مناطق القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ونصحت المواطنين بضرورة توخي الحذر وتجنب السرعة الزائدة على الطرق السريعة.

دعت الإدارة العامة للمرور سائقي المركبات إلى تخفيف السرعة، وترك مسافات أمان كافية، واتباع تعليمات رجال المرور لتجنب وقوع الحوادث.

كما تُكثف فرق الصيانة التابعة للمحافظة جهودها لضمان عمل بالوعات صرف الأمطار بكفاءة في ظل استمرار توقعات سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مدار الساعات القادمة.

