الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات 3 فيديوهات على مواقع التواصل، أبرزها مشاجرة شرطي وأبناء عمومته بالجيزة

فتاة تشعل مشاجرة
فتاة تشعل مشاجرة بسبب أولوية المرور بالإسكندرية
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن حقيقة منشور فيديو زعم خلاله أحد الأشخاص تعرضه لهجوم من فرد شرطة يرتدي الملابس الأميرية وآخر على منزله بالجيزة.

تبين من الفحص عدم ورود أي بلاغ رسمي، وأن المشاجرة حدثت بتاريخ 30 نوفمبر بين صاحب البلاغ وأبناء عمومته (فرد شرطة وشقيقته) بسبب لهو الأطفال، حيث حضر الأخيران بالدراجة النارية لمحل سكنه وتبادلا الضرب دون إصابات.


تم التصالح بين الأطراف، وأخذت الأجهزة القانونية الإجراءات ضد صاحب الحساب لادعائه الكاذب، كما تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد فرد الشرطة.

 

 فيديو طلاب يتشاجرون أمام مدرسة بمطروح

تابعت الأجهزة الأمنية منشور فيديو تضمن الزعم بتعدي بعض الطلاب على المحال التجارية والتشاجر فيما بينهم أمام إحدى المدارس بمطروح.
وأظهر الفحص أن الطلاب كانوا يلعبون أمام معرض أثاث يملكه صاحب البلاغ والمحلات المجاورة دون أي تعدٍ على الممتلكات، وأن البلاغ كان غير صحيح.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائم بالنشر لتداوله محتوى مضللا.

فتاة تشعل مشاجرة بسبب أولوية المرور بالإسكندرية

رصدت الأجهزة الأمنية منشور فيديو زعم تعدي إحدى الفتيات ومرافق لها على شخص وإحداث تلفيات بسيارته بسبب خلاف حول أولوية المرور بالإسكندرية.
بتاريخ 8 نوفمبر، تلقى قسم شرطة الجمرك بلاغًا من صاحب السيارة، وتبين أن القائدة ومرافقها أصابا السيارة وأشعلا المشاجرة عند نزوله لمعاتبتهما.
تم تحديد وضبط السيارة وقائدتها ومرافقها، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيزة مطروح الاسكندرية مشاجرات طلاب خلافات مرور تلفيات سيارات ضبط مرتكبي الحوادث النيابة العامة

مواد متعلقة

ضبط سائق ميكروباص لتعديه على سيدة بالإسكندرية

ضبط موظف قام بتصوير فيديو مزعوم عن تلقي مبالغ مالية خلال الانتخابات

شراء عقارات وأراض، ضبط مقاول غسل 150 مليون جنيه فى أسيوط

ضبط فتاة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

الأمن يكشف ملابسات فيديو توزيع رشاوى انتخابية بالمنيل أمام جمعية خيرية

عقب تداول فيديو، ضبط متهم في واقعة التعدي على سيدة بالجيزة

حملات مرورية تحرر 135 ألف مخالفة متنوعة وضبط 85 حالة تعاطي مخدرات

ضبط 5 مصانع غير مرخصة تعبئ زيوت طعام مغشوشة في 3 محافظات

الأكثر قراءة

موعد مباراة فلسطين وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

بعد سحب الجنسية الكويتية منه، من هو الداعية طارق سويدان وما هي جنسيته الحقيقية؟

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

طارق كامل أيقونة الريادة الرقمية في إفريقيا

أسعار ومواصفات سيارات شيري TIGGO4 العائلية

فريق محميات أسوان يبدأ مطاردة تماسيح الزوامل في الشرقية (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025

تراجع سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اللص في المنام وعلاقتها بوجود هموم ومشاكل

هل يجوز إجراء عملية جراحية للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله؟ الإفتاء تجيب

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads