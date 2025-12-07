الأمن يكشف ملابسات 3 فيديوهات على مواقع التواصل، أبرزها مشاجرة شرطي وأبناء عمومته بالجيزة

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن حقيقة منشور فيديو زعم خلاله أحد الأشخاص تعرضه لهجوم من فرد شرطة يرتدي الملابس الأميرية وآخر على منزله بالجيزة.

تبين من الفحص عدم ورود أي بلاغ رسمي، وأن المشاجرة حدثت بتاريخ 30 نوفمبر بين صاحب البلاغ وأبناء عمومته (فرد شرطة وشقيقته) بسبب لهو الأطفال، حيث حضر الأخيران بالدراجة النارية لمحل سكنه وتبادلا الضرب دون إصابات.



تم التصالح بين الأطراف، وأخذت الأجهزة القانونية الإجراءات ضد صاحب الحساب لادعائه الكاذب، كما تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد فرد الشرطة.

فيديو طلاب يتشاجرون أمام مدرسة بمطروح

تابعت الأجهزة الأمنية منشور فيديو تضمن الزعم بتعدي بعض الطلاب على المحال التجارية والتشاجر فيما بينهم أمام إحدى المدارس بمطروح.

وأظهر الفحص أن الطلاب كانوا يلعبون أمام معرض أثاث يملكه صاحب البلاغ والمحلات المجاورة دون أي تعدٍ على الممتلكات، وأن البلاغ كان غير صحيح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائم بالنشر لتداوله محتوى مضللا.

فتاة تشعل مشاجرة بسبب أولوية المرور بالإسكندرية

رصدت الأجهزة الأمنية منشور فيديو زعم تعدي إحدى الفتيات ومرافق لها على شخص وإحداث تلفيات بسيارته بسبب خلاف حول أولوية المرور بالإسكندرية.

بتاريخ 8 نوفمبر، تلقى قسم شرطة الجمرك بلاغًا من صاحب السيارة، وتبين أن القائدة ومرافقها أصابا السيارة وأشعلا المشاجرة عند نزوله لمعاتبتهما.

تم تحديد وضبط السيارة وقائدتها ومرافقها، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

