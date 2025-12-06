السبت 06 ديسمبر 2025
أرسنال وليفربول ومصر وسان جيرمان، مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

منتخب مصر، فيتو
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت العديد من المباريات بمختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها الدوري المصري ومواجهة مصر والإمارات في كأس العرب وليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي ومباريات الدوريات الإسباني والفرنسي والإيطالي.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

بتروجت ضد بيراميدز - 8:00 - قناة أون سبورتس إتش دي.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب والقنوات الناقلة

الكويت ضد الأردن 1:00 ظهرًا  - قناة بي إن سبورتس إتش دي.

البحرين ضد الجزائر 3:30 عصرًا - قناة بي إن سبورتس إتش دي.

السودان ضد العراق 6:00 مساء  - قناة  بي إن سبورتس إتش دي.

الإمارات ضد مصر 8:30  مساء  - قناة  بي إن سبورتس إتش دي.
 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

أستون فيلا ضد أرسنال 2:30 عصرًا   - قناة  بي إن سبورتس إتش دي 1.

توتنهام هوتسبير ضد برينتفورد 5:00 مساء   - قناة  بي إن سبورتس إتش دي 5.

إيفرتون ضد نوتينجهام فورست 5:00 مساء   - قناة  بي إن سبورتس إتش دي 3.

بورنموث ضد تشيلسي 5:00 مساء  - قناة  بي إن سبورتس إتش دي 2.

نيوكاسل يونايتد ضد بيرنلي 5:00  مساء   - قناة  بي إن سبورتس إتش دي 4.

مانشستر سيتي ضد سندرلاند 5:00 مساء   - قناة  بي إن سبورتس إتش دي 1.

ليفربول ضد ليدز يونايتد 7:30  مساء   - قناة  بي إن سبورتس إتش دي 1.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فياريال ضد خيتافي 3:00 عصرًا  - قناة  بي إن سبورتس إتش دي 6.

ألافيس ضد ريال سوسيداد 5:15  مساء  - قناة  بي إن سبورتس إتش دي 6.

ريال بيتيس ضد برشلونة 7:30 مساء  - قناة  بي إن سبورتس إتش دي 2.

أتلتيك بلباو ضد أتلتيكو مدريد 10:00 مساء   - قناة  بي إن سبورتس إتش دي 3.

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

نانت ضد لانس 6:00 - قناة  بي إن سبورتس إتش دي 8

تولوز صد ستراسبورج 8:00 - قناة  بي إن سبورتس إتش دي 4.

باريس سان جيرمان ضد رين 10:05 - قناة  بي إن سبورتس إتش دي 1

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ساسولو ضد فيورنتينا 4:00 مساء وتبث عبر منصة شاشا.

إنتر ميلان ضد كومو 7:00 مساء وتبث عبر منصة شاشا.

هيلاس فيرونا ضد اتلانتا 9:45 

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

كولن ضد سانت باولي 4:30  مساء  - قناة  بي إن سبورتس إتش دي.

هايدنهايم ضد فرايبورج 4:00  مساء  - قناة  بي إن سبورتس إتش دي.

أوجسبورج ضد باير ليفركوزن 4:00  مساء   - قناة  بي إن سبورتس إتش دي.

فولفسبورج ضد يونيون برلين 4:00 مساء  - قناة  بي إن سبورتس إتش دي.

شتوتجارت ضد بايرن ميونخ 4:00 مساء  - قناة  بي إن سبورتس إتش دي.

لايبزيج ضد آينتراخت فرانكفورت 7:00 مساء  - قناة  بي إن سبورتس إتش دي.

