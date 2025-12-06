السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وزير الاتصالات يفتتح اليوم عددًا من المشروعات التكنولوجية بالدقهلية

عمرو طلعت، وزير الاتصالات،
عمرو طلعت، وزير الاتصالات، فيتو
18 حجم الخط

يجري الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، جولة تفقدية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية لافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية والخدمية بالمحافظة.

يرافقه في الجولة اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إلى جانب قيادات الوزارة وهيئة البريد والشركة المصرية للاتصالات وعدد من قيادات المحافظة، وتهدف الزيارة إلى متابعة خطط التحول الرقمي، تطوير البنية التكنولوجية، وتحسين الخدمات الحكومية، إلى جانب متابعة مشروعات حياة كريمة، وتعزيز التعاون لدعم التنمية الرقمية.

من المقرر افتتاح عدد من السنترالات ومكاتب البريد بعد تطويرها وأيضًا زيارة جامعة المنصورة وتفقد مركز الإبداع التكنولوجي، وتوقيع عدة اتفاقيات مع المحافظة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

برنامج جولة وزير الاتصالات بالدقهلية 

تبدأ الجولة من ديوان عام المحافظة في المنصورة، وتفقد مشروع الفيبر المعلق بمدينة المنصورة سنترال المنصورة شرق وغرب.
 

تفقد مدرسة we وعدد من المشاريع

 كما تتضمن الجولة زيارة شركة قمم، تفقد مركز مبيعات سنترال المنصورة شرق، تفقد مدرسة we المنصورة، تفقد مستشفى الصدر بالمنصورة منظومة التشخيص عن بعد، افتتاح مكتب بريد المنصورة الرئيسي.

 

جولة بجامعة المنصورة 

كما تتضمن الزيارة عددًا من المشاريع في جامعة المنصورة ومقرر أن يكون في استقبال وزير الاتصالات الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ولفيف من القيادات.

 

برنامج الزيارة بجامعة المنصورة 

تستهدف الزيارة مركز إبداع مصر الرقمية (Creativa) - (جامعة المنصورة) حيث يتم تفقد معامل المركز.

ويعقد اجتماع الدائرة المستديرة مع عدد من أصحاب المهن المستقلة - (م أحمد الظاهر)

كما سيتم توقيع مراسم توقيع مذكرات التفاهم ومذكرة تفاهم بشأن مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي لديوان عام محافظة الدقهلية والجهات التابعة.

ومذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الدقهلية بشأن تحقيق التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة.

وعرض نماذج من المستفيدين من خدمات وأنشطة المركز شركات ناشئة - أصحاب مهن مستقلة.

واستعراض 3 نماذج من المستفيدين من برامج المعهد القومى للاتصالات بالمركز. (NTI)

واستعراض قصص نجاح ونماذج من مستفيدي برامج المعهد المختلفة بالمحافظة بالمعهد (۳۱)

واستعراض نماذج من أجيال مصر الرقمية ومبادرة الرواد الرقميون.

 نماذج من الخريجين والطلاب، 2 نموذج براعم - نموذج أشبال - و3 نموذج رواد.

 

كلمة رئيس الجامعة والمحافظ والوزير 

كما تتضمن الزيارة كلمة  الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس جامعة المنصورة، وكلمة  اللواء  طارق مرزوق - محافظ الدقهلية، كلمة  الدكتور المهندس عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبداع مصر الرقمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنمية المستدامة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تكنولوجيا المعلومات ديوان عام محافظة الدقهلية لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستشفى الصدر بالمنصورة مركز إبداع مصر الرقمية

مواد متعلقة

هددتهم بـ "كتر" وزجاجة ماء نار، تفاصيل اعتداء طالبات مدرسة تجارية بالإسكندرية على إحدى أولياء الأمور

السعودية تفوز على جزر القمر بثلاثية وتتأهل لربع نهائي كأس العرب

تفاصيل تمديد تفويض الأونروا 3 سنوات بأغلبية ساحقة بالجمعية العامة للأمم المتحدة

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة ملاكي في المنصورة

الأكثر قراءة

أمواج تصل إلى 3 أمتار، تحذير من اضطراب كبير في الملاحة بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة

طلعوا الشتوي، الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم

ليفربول يسعى لتصحيح مساره في الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد

مميزات وعيوب المكسرات النيئة والمحمصة

يصل إلى 2703 جنيهات، ارتفاع يضرب جميع أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

رعدية تصل إلى سيول، الأرصاد تحذر من غزوة أمطار تضرب شمال وجنوب مصر

نتائج حملة مرورية على الطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads