السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتخطى بيرنلي بثنائية

نيوكاسل يونايتد،
نيوكاسل يونايتد، فيتو
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزا صعبا على ضيفه بيرنلي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ملعب سانت جيمس بارك، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي نيوكاسل كل من برونو جيماريش في الدقيقة 31 وأنتوني جوردون في الدقيقة 45، فيما سجل فيليمنج هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة 90 

ترتيب الفريقين بعد المباراة 

بهذه النتيجة رفع نيوكاسل رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 10 نقاط في المركز قبل الأخير.

تشكيل نيوكاسل أمام بيرنلي

دخل فريق نيوكاسل يونايتد مباراته أمام بيرنلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أرون رامسديل

الدفاع: فالنتينو ليفرامينتو - ماليك تشاو - فابيان شاير - دان بيرن

الوسط: جاكوب رامسي - برونو جيمارايش - جوي ويلوك

الهجوم: أنتوني إيلانجا - نيك فولتماده - أنتوني جوردون

فريق بيرنلي، فيتو
فريق بيرنلي، فيتو

آرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي

يتصدر آرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة عشر برصيد 33 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب الملاحقين.

 

وانطلقت اليوم السبت مباريات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تستمر حتى مساء الاثنين المقبل.

موقف ليفربول 

فيما يتواجد ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح،  بالمركز التاسع في جدول ترتيب البريمرليج قبل مباريات الأسبوع الـ 15.

فريق برايتون، فيتو
فريق برايتون، فيتو

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 15


1- آرسنال 33 نقطة
2- مانشستر سيتي 28 نقطة
3- أستون فيلا 27 نقطة
4- تشيلسي 24 نقطة
5- كريستال بالاس 23 نقطة
6- سندرلاند 23 نقطة
7- برايتون 22 نقطة
8- مانشستر يونايتد 22
9- ليفربول 22 نقطة
10- إيفرتون 21 نقطة
11- توتنهام هوتسبير 19 نقطة
12- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة
13- برينتفورد 19 نقطة
14- بورنموث 19 نقطة
15- فولهام 17 نقطة
16- نوتنجهام فوريست 15 نقطة
17- ليدز يونايتد 14 نقطة
18- وست هام 12 نقطة 
19- بيرنلي 10 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان

 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي

السبت 6 ديسمبر 2025

أستون فيلا ضد آرسنال - 2:30 مساء

بورنموث ضد تشيلسي - 5:00 مساء

إيفرتون ضد نوتنجهام - 5:00 مساء

مانشستر سيتي ضد سندرلاند - 5:00 مساء

نيوكاسل ضد بيرنلي - 5:00 مساء

توتنهام ضد برينتفورد - 5:00 مساء

ليدز ضد ليفربول - 7:30 مساء

الأحد 7 ديسمبر 2025

برايتون ضد وست هام - 4:00 مساء

فولهام ضد كريستال بالاس - 6:30 مساء

الاثنين 8 ديسمبر 2025

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد - 10:00 مساء


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي نيوكاسل يونايتد بيرنلي ملعب سانت جيمس بارك نيوكاسل ضد بيرنلي أرسنال محمد صلاح

مواد متعلقة

تشيلسي يتعادل سلبيا مع بورنموث في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، مان سيتي يفوز على سندرلاند ويقلص الفارق لنقطتين مع آرسنال

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتقدم 2-0 أمام بيرنلي في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتعادل 2-2 أمام توتنهام في مباراة مثيرة

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتقدم 2-0 أمام بيرنلي في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تشيلسي وبورنموث يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على سندرلاند 2-0 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتخطى بيرنلي بثنائية

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتعادل سلبيا أمام ليدز بعد مرور 15 دقيقة

كأس العرب، تعادل سلبي بين السودان والعراق في الشوط الأول

منتخب العراق يضرب السودان بثنائية نظيفة ويتأهل رسميا لربع نهائي كأس العرب

توتنهام يخطف فوزا هاما من برينتفورد 2-0 في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو الطلاق الرجعي وما أحكامه؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل زواج الأرملة بدون موافقة والديها ذنب؟ أمين الفتوى يجيب

الجامع العمري في حلب وسر التسمية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads