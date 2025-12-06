السبت 06 ديسمبر 2025
رياضة

مروان حمدي يقود تشكيل منتخب مصر أمام الإمارات في كأس العرب

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان، تشكيل الفريق التي يبدأ بها مواجهة نظيره المنتخب الإماراتي في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في دولة قطر.

 

تشكيل منتخب مصر أمام الإمارات في كأس العرب

يدخل منتخب مصر مباراته أمام الإمارات في كأس العرب بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد بسام.

الدفاع: يحيى زكريا - رجب نبيل - ياسين مرعي - أكرم توفيق.

الوسط: عمرو السولية - محمد النني - غنام محمد.

الهجوم: إسلام عيسى - مصطفى سعد ميسي - مروان حمدي.

ماذا فعل منتخبا مصر والإمارات في الجولة الأولى ؟

 كان منتخب مصر تعادل في الجولة الأولى أمام الكويت بهدف لكل منهما، في لقاء جمع الفريقين على استاد لوسيل، فيما انتهت مباراة منتخب الأردن أمام نظيره الإماراتي في الجولة الأولى، بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد «استاد البيت»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) ببطولة كأس العرب.

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى

الأول: الأردن - 3 نقاط

الثاني: مصر - نقطة واحدة

الثالث: الكويت - نقطة واحدة

الرابع: الإمارات - بدون نقاط

موعد مباراة مصر والإمارات 

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام اليوم السبت على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر. 

