رياضة

بيراميدز يسعي إلى صدارة الدوري المصري اليوم من بوابة بتروجت

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو
مباراة بيراميدز ضد بتروجيت، يحل فريق بيراميدز ضيفًا على بتروجت في الثامنة من مساء اليوم السبت على إستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة بيراميدز وبتروجيت

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة في حين يحتل بتروجت الترتيب التاسع برصيد 18 نقطة.

الفوز لبيراميدز يمنحه صدارة الدوري المصري لأول مرة هذا الموسم في حين يقفز بتروجيت إلى المركز الخامس في حالة تحقيقه الفوز اليوم وهو ما يزيد من قوة وشراسة المباراة.

 

قائمة بيراميدز في مواجهة بتروجيت

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة بتروجت في إطار بطولة الدوري المصري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة - أسامة جلال.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - - محمد رضا بوبو - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس

وشهدت القائمة عودة أحمد الشناوي واسامة جلال ومصطفى فتحي من الإصابة.

 

مباريات بيراميدز في شهر ديسمبر

1- كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز (الجولة 8 بالدوري المصري) (فوز بيراميدز 2-1)

2- بتروجت وبيراميدز يوم السبت 6 ديسمبر الساعة 8 مساء (الجولة 10 بالدوري المصري).
3- بيراميدز والبنك الأهلي يوم الثلاثاء 9 ديسمبر الساعة 8 مساء (الجولة الأولى المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر)

4- بيراميدز مع الفائز من ( نادي كروز أزول المكسيكي (بطل الكونكاكاف) وفلامنجو بطل قارة أمريكا الجنوبية (بطل كأس ليبرتادوريس)  يوم السبت 13 ديسمبر  الساعة 7 مساء على ملعب أحمد بن علي بالريان بقطر على كأس التحدي في (كأس الإنتركونتيننتال)

5 - الجونة وبيراميدز  يوم السبت  20 ديسمبر الساعة 5 مساء  (الجولة الثانية المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر).
6 - بيراميدز والإسماعيلي يوم الخميس  25 ديسمبر  الساعة 8 مساء  (الجولة الثالثة المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر).

وقد يخوض بيراميدز سبع مباريات خلال شهر ديسمبر حال تأهل لكأس التحدي بكأس الإنتركونتيننتال كالتالي:

7 - الأربعاء 17 ديسمبر…باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) يواجه المتأهل من المباراة كأس التحدي في (كأس الإنتركونتيننتال).

مباراة بيراميدز ضد بتروجت بيراميدز ضد بتروجت مباراة بيراميدز وبتروجت الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

