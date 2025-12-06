السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بدءا من اليوم، الداخلية تطلق شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية ضمن منظومة "مرور بلا أوراق"

شهادة المخالفات
شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية، فيتو
18 حجم الخط

بدأت وزارة الداخلية ، اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، تطبيق العمل بشهادة المخالفات المرورية الإلكترونية، بديلًا عن الشهادة الورقية، بعد استحداثها بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال ربط إلكتروني مباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة، تحت شعار «منظومة مرور بلا أوراق».

وبموجب النظام الجديد، تصل شهادة براءة الذمة من المخالفات للمركز بصورة إلكترونية فور قيام المواطن بسداد المخالفات عبر أي من القنوات الإلكترونية المخصصة، مما يتيح استكمال الإجراءات دون الحاجة لأي مستند ورقي.

 

شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية ضمن منظومة “مرور بلا أوراق”

وأعلنت الوزارة إلغاء طلب شهادة براءة الذمة الورقية بشكل كامل اعتبارًا من اليوم، تيسيرًا على المواطنين، وبما يضمن الحد من التلاعب، وتحقيق سرعة ودقة أعلى داخل وحدات المرور، ووحدات التراخيص المتنقلة، وبوابة مرور مصر على موقع الوزارة، بالإضافة إلى تسهيل عبور المركبات من المنافذ الجمركية والحدودية دون إلزام أصحابها بإبراز شهادة ورقية.

تركت حقيبتها وحذاءها بجوار ترعة، الأمن يفك لغز اختفاء فتاة الشرقية

حيلة سائق للتهرب من 22 مخالفة بسيارة الشركة تنتهي به خلف القضبان

وأكدت وزارة الداخلية أن العمل بالشهادة الإلكترونية سيُطبق على مستوى الجمهورية بالكامل اعتبارًا من اليوم السبت، في خطوة تعزز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الجماهيرية، ضمن إستراتيجية الوزارة للارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتقديم خدمات شرطية حديثة وسهلة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مخالفات مرورية شهادة المخالفات الإلكترونية منظومة مرور بلا أوراق وزارة الداخلية بوابة مرور مصر براءة الذمة

مواد متعلقة

تركت حقيبتها وحذاءها بجوار ترعة، الأمن يفك لغز اختفاء فتاة الشرقية

حيلة سائق للتهرب من 22 مخالفة بسيارة الشركة تنتهي به خلف القضبان

القبض على طالب بالمرج بعد تصويره فيديو استعراض بسلاح أبيض

القبض على 3 تيك توكرز لتصويرهم مشاهد تحرض على البلطجة

الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة وتدعم تمكينهم مجتمعيًا (صور)

الأمن يكشف ملابسات فيديو سوهاج، بلطجة وتهجم على منزل وقطع كهرباء وحيازة سلاح

الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على فتاة بالشرقية ومحاولة سرقة هاتفها

ضبط عناصر إجرامية متورطة في سرقات الهواتف والمصوغات والسيارات

الأكثر قراءة

أمواج تصل إلى 3 أمتار، تحذير من اضطراب كبير في الملاحة بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة

يصل إلى 2703 جنيهات، ارتفاع يضرب جميع أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انقلاب طقسي 180 درجة، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، أمطار رعدية وبرق وسيول، رياح وأتربة تصل القاهرة، واضطراب بالملاحة البحرية

سعر السمك اليوم، البلطي يبدأ من 58 جنيها وارتفاع جديد في المكرونة والجمبري

كبار قراء أرض الكنانة، خريطة التلاوات المجودة والمرتلة اليوم بإذاعة القرآن الكريم

صراع التأهل، منتخب مصر في مواجهة حاسمة أمام الإمارات اليوم بكأس العرب

هل عادت سوريا إلى عصور الظلام، إلغاء حفل الموسيقار مالك جندلي في حمص يثير غضب السوريين

رغم إغلاق ترامب مجالها الجوي، فنزويلا تستقبل طائرة ترحيل أمريكية

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads