بدءا من اليوم، الداخلية تطلق شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية ضمن منظومة "مرور بلا أوراق"

بدأت وزارة الداخلية ، اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، تطبيق العمل بشهادة المخالفات المرورية الإلكترونية، بديلًا عن الشهادة الورقية، بعد استحداثها بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال ربط إلكتروني مباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة، تحت شعار «منظومة مرور بلا أوراق».

وبموجب النظام الجديد، تصل شهادة براءة الذمة من المخالفات للمركز بصورة إلكترونية فور قيام المواطن بسداد المخالفات عبر أي من القنوات الإلكترونية المخصصة، مما يتيح استكمال الإجراءات دون الحاجة لأي مستند ورقي.

شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية ضمن منظومة “مرور بلا أوراق”

وأعلنت الوزارة إلغاء طلب شهادة براءة الذمة الورقية بشكل كامل اعتبارًا من اليوم، تيسيرًا على المواطنين، وبما يضمن الحد من التلاعب، وتحقيق سرعة ودقة أعلى داخل وحدات المرور، ووحدات التراخيص المتنقلة، وبوابة مرور مصر على موقع الوزارة، بالإضافة إلى تسهيل عبور المركبات من المنافذ الجمركية والحدودية دون إلزام أصحابها بإبراز شهادة ورقية.

وأكدت وزارة الداخلية أن العمل بالشهادة الإلكترونية سيُطبق على مستوى الجمهورية بالكامل اعتبارًا من اليوم السبت، في خطوة تعزز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الجماهيرية، ضمن إستراتيجية الوزارة للارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتقديم خدمات شرطية حديثة وسهلة للمواطنين.

