صراع التأهل، منتخب مصر في مواجهة حاسمة أمام الإمارات اليوم بكأس العرب

منتخب مصر المشارك
منتخب مصر المشارك في كأس العرب، فيتو
يدخل منتخب مصر المشارك في كأس العرب، اليوم السبت، مواجهة حاسمة أمام نظيره الإمارات، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة بدور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

 

لا بديل عن الفوز أمام منتخب مصر

منتخب مصر يدخل مباراته اليوم أمام الإمارات بشعار لا بديل عن الفوز، من أجل تعزيز فرصه في التأهل للدور ربع النهائي، خاصة بعد تعثره في الجولة الأولى بالتعادل أمام الكويت بهدف لكل منهما.

فوز منتخب مصر بقيادة مديره الفني حلمي طولان على الإمارات، يرفع رصيد من النقاط إلى 4 نقاط، ويقربه خطوة كبيرة من التأهل للدور ربع النهائي، خاصة أن مباراته في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ستكون أمم منتخب الأردن القوي متصدر المجموعة، وأحد المرشحين بقوة للمنافسة على حصد اللقب العربي.

منتخب الإمارات، فيتو
منتخب الإمارات، فيتو

في المقابل، يدخل منتخب الإمارات مباراته أمام مصر، واضعا نصب عينيه نفس الهدف، وهو تحقيق الفوز من أجل تصحيح مساره في دور المجموعات، لا سيما بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الأردن بهدفين مقابل هدف، وخسارته أمام مصر تعني رحيله عن البطولة مبكرا.

 اختتم المنتخب الوطني المشارك فى بطولة كأس العرب، تدريباته تحت قيادة حلمي طولان، استعدادا لمباراته أمام المنتخب الإماراتي فى الجولة الثانية من المجموعة الثالثة مساء غد السبت، على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

 

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الإمارات

وأدى الفريق مرانا خفيفا يوم الجمعة، تجنبا للإجهاد، وركز الجهاز الفني على مراجعة التعليمات الفنية المقرر تنفيذها أمام نظيره الإماراتي، وواجبات كل لاعب خلال اللقاء وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.

وطالب طولان، لاعبيه بالفوز بالنقاط الثلاث، وضرورة التعامل بجدية مع الفرص التهديفية ومحاولة التسجيل المبكر لتصدير الارتباك للمنافس مع الحفاظ على تأدية الواجبات الدفاعية، محذرا من قوة المنتخب الإماراتي الذى يملك حلولا كثيرة.

 

موعد مباراة مصر والإمارات 

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام اليوم السبت المقبل 6 ديسمبر على استاد لوسيل، ضمن الجولة الثانية ببطولة كأس العرب وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

 

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل شبكة بي إن سبورت مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر. 

