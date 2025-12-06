بجوائز 13 مليون جنيه، اليوم انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم برعاية السيسي

18 حجم الخط

تطلق وزارة الأوقاف، اليوم السبت، المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الثانية والثلاثين، والمقرر انعقادها في الفترة من ١٥ إلى ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ، الموافق ٦ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥م، وذلك بالمركز الثقافي الإسلامي بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة، حيث تحمل المسابقة العالمية للقرآن الكريم هذه الدورة اسم القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، كأحد أبرز أعلام دولة التلاوة المصرية.



المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الثانية والثلاثين

وفيما يتعلق بالمسابقة العالمية الحالية للقرآن الكريم في دورتها الثانية والثلاثين، فقد وجه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بإطلاق اسم القارئ الشيخ الشحات محمد أنور - رحمه الله - على هذه النسخة من المسابقة تقديرًا لمسيرته البارزة، وكونه أحد أبرز أعلام دولة التلاوة المصرية الذين اشتهروا بالتألق والجمال والتفرد في خدمة القرآن الكريم.



عدد المتسابقين في الفروع المختلفة من داخل مصر وخارجها

أما عن عدد المتسابقين هذا العام فقد بلغ عدد المرشحين للتصفيات النهائية المؤهلة للمسابقة العالمية في جميع فروعها من الداخل والخارج (١٥٨) متسابقًا وهو أعلى رقم يسجل في تاريخ المسابقات العالمية للقرآن الكريم، ويشهد هذا العام مشاركة واسعة تمتد إلى (٧٢) دولة إفريقية وآسيوية وأوروبية في توسع غير مسبوق لم يحدث في أي مسابقة عالمية سابقة، وقد أجريت اختبارات التصفيات المؤهلة عبر الإنترنت (أون لاين)، وبلغ عدد المتأهلين إلى المرحلة النهائية حتى الآن (١١٥) متسابقًا، وهو أيضًا رقم غير مسبوق في تاريخ المسابقات العالمية الماضية بما يعكس اتساع نطاق المسابقة، وتنامي حضورها على المستوى الدولي.

فروع المسابقة العالمية للقرآن الكريم وقيمة الجوائز المالية

أما عن فروع المسابقة وقيمة الجوائز المالية، فقد حرصت وزارة الأوقاف على تصميم المسابقة بما يسهم في بناء الوعي القرآني، ومواجهة كل ما يتعلق بمفاهيم التطرف، وذلك من خلال فهم كلام الله - تعالى - على الوجه الصحيح، وإزالة ما قد يطرأ من التباس أو إشكال في تفسير بعض الآيات مع مراعاة الوسائل المعينة على بيان معاني النص القرآني الشريف، وإظهاره على وفق مراد الله - جل جلاله، ومن هذا المنطلق اشتملت فروع المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده على فهم مقاصده العامة، وتفسير معانيه، وبيان وجوه إعرابه، ومعرفة أسباب النزول، وتوجيه القراءات القرآنية لما لهذه العلوم من أثر عظيم في الإحاطة بالهداية القرآنية الشاملة، وفي تعزيز بناء الإنسان وصناعة الوعي والحضارة.

وأما قيمة الجوائز المالية، فقد بلغت ١٣ مليون جنيه، لتصبح بذلك أعلى قيمة مالية في تاريخ المسابقات العالمية للقرآن الكريم؛ تعبيرًا عن حرص الوزارة على تشجيع حفظة القرآن الكريم والارتقاء بمستويات الحفظ والتلاوة والفهم على أرفع المستويات.

