عائلة أم كلثوم يشاهدون العرض الخاص لفيلم "الست" مع صناعه وأبطاله، شاهد ماذا قالوا (فيديو)

شهدت إحدى دور العرض بالقاهرة حضورًا لافتًا من أسرة كوكب الشرق "أم كلثوم"، خلال العرض الخاص لفيلم "الست" للفنانة منى زكي، حيث حرص أحفاد شقيقتها سيِّدة على مشاهدة الفيلم إلى جانب صُنّاع العمل وعدد كبير من النجوم.

وحضر من العائلة كلٌّ من حبيبة عزب، ابنة الحفيدة، إضافة إلى نادين الدسوقي ودينا الدسوقي وشيرين الدسوقي ونيرمين الدسوقي، كما حضر خالد الدسوقي برفقة زوجته نيرمين سلامة.

وقد عبَّر أفراد العائلة عن تأثرهم العميق بالفيلم، مؤكدين أنهم شعروا بالكثير من الشجن والمشاعر المختلطة أثناء متابعة هذا العمل الملحمي الذي يعيد إحياء سيرة إحدى أهم رموز الطرب العربي.

وأشاد أفراد الأسرة بما قدمه صُنَّاع الفيلم من جهد وتقدير لتاريخ أم كلثوم، مؤكدين أن الفيلم يحمل طاقة فنية تستحق الاحتفاء، وسيبقى عملًا محفورًا في الذاكرة لسنوات طويلة. كما وجّهوا شكرهم لفريق العمل على إخلاصهم في تقديم صورة فنية راقية تعكس القيمة الإنسانية والفنية لـ "الست".

فيلم "الست" من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج أحمد بدوي، وتقوم ببطولته النجمة منى زكي إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف، في عمل يُنتظر أن يحظى بصدى واسع في دور العرض المصرية والعربية.

