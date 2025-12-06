السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس العرب، تعادل سلبي بين السودان والعراق في الشوط الأول

منتخب العراق، فيتو
منتخب العراق، فيتو
18 حجم الخط

كأس العرب، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب السودان أمام نظيره العراق بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب.

 

وأعلن جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب العراق والغاني كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب السودان، التشكيل الرسمي لفريقيهما في المواجهة التي تجمعهما على استاد 974 في كأس العرب بقطر.

 

تشكيل منتخب العراق أمام السودان

دخل منتخب العراق مباراته أمام السودان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد باسل

خط الدفاع: ميثم جبار – أكام هاشم – حسين علي – شيركو كريم.

خط الوسط: محمود جواد – عمار محسن – حسن عبدالكريم.

خط الهجوم: أحمد مكنزي – زيد إسماعيل – كرار نبيل.

منتخب السودان، فيتو
منتخب السودان، فيتو

تشكيل منتخب السودان أمام العراق 

في المقابل، دخل منتخب السودان مباراته أمام العراق في كأس العرب بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجا.

خط الدفاع: ياسر عوض – محمد أرنق – مصطفى كرشوم – أحمد طبنجة.

خط الوسط: عمار طيفور – والي الدين خضر – صلاح عادل.

الهجوم: جون مانو – محمد عبدالرحمن – عبد الرازق عبد الرؤوف

 

نتائج العراق والسودان في الجولة الأولى

وكان منتخب العراق قد فاز على البحرين في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف بينما تعادل الفريق السوداني مع الجزائر بدون أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العرب منتخب السودان منتخب العراق استاد 974 جراهام ارنولد كواسي ابياه

مواد متعلقة

الجزائر تكتسح البحرين بخماسية في كأس العرب

منتخب مصر في مهمة صعبة أمام الإمارات.. الفوز فقط يقرب الفراعنة من بلوغ ربع نهائي كأس العرب.. غياب كريم فؤاد يربك حسابات الجهاز الفني.. وطولان يستقر على التشكيل الأساسي

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والإمارات في كأس العرب

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتقدم 2-0 أمام بيرنلي في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تشيلسي وبورنموث يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على سندرلاند 2-0 في الشوط الأول

بالأسماء، مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق رأس الحكمة

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

إنقاذ 3 عمال سقطوا داخل حفرة عميقة أثناء إنشاء محطات الأتوبيس الترددي بالبساتين

انطلاق فعاليات الأسبوع الدعوي الخامس عشر بجامعة عين شمس

هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع العمري في حلب وسر التسمية

هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

الإفتاء: يجوز رهن الأسهم للحصول على قرض وفق هذه الشروط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads