كأس العرب، تعادل سلبي بين السودان والعراق في الشوط الأول

كأس العرب، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب السودان أمام نظيره العراق بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب.

وأعلن جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب العراق والغاني كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب السودان، التشكيل الرسمي لفريقيهما في المواجهة التي تجمعهما على استاد 974 في كأس العرب بقطر.

تشكيل منتخب العراق أمام السودان

دخل منتخب العراق مباراته أمام السودان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد باسل

خط الدفاع: ميثم جبار – أكام هاشم – حسين علي – شيركو كريم.

خط الوسط: محمود جواد – عمار محسن – حسن عبدالكريم.

خط الهجوم: أحمد مكنزي – زيد إسماعيل – كرار نبيل.

منتخب السودان، فيتو

تشكيل منتخب السودان أمام العراق

في المقابل، دخل منتخب السودان مباراته أمام العراق في كأس العرب بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجا.

خط الدفاع: ياسر عوض – محمد أرنق – مصطفى كرشوم – أحمد طبنجة.

خط الوسط: عمار طيفور – والي الدين خضر – صلاح عادل.

الهجوم: جون مانو – محمد عبدالرحمن – عبد الرازق عبد الرؤوف

نتائج العراق والسودان في الجولة الأولى

وكان منتخب العراق قد فاز على البحرين في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف بينما تعادل الفريق السوداني مع الجزائر بدون أهداف.

