هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إلى برنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس، اليوم السبت، حول حكم الحصول على قرض بنكي لتزويج الابنة، وهل يعد ذلك جائزا شرعًا أم لا.

الأصل تجنب القروض.. والبحث عن البدائل الآمنة

وأوضح أمين الفتوى أن الأصل هو تجنب اللجوء إلى القروض قدر الإمكان، خاصةً تلك التي تتضمن فوائد قد تُدخل الإنسان في دوامة من الديون.

وأشار إلى أن الأفضل- إن أمكن - هو الحصول على قرض بلا فائدة، أو الاعتماد على جمعيات الزواج وغيرها من الوسائل المباحة التي تساعد في تخفيف الأعباء دون الدخول في فوائد ربوية.

حكم القرض من البنوك عند الاضطرار

وأكد الشيخ أحمد عبد العظيم أنه إذا لم يجد الأب سبيلًا آخر لتزويج ابنته واضطر لأخذ القرض، فلا حرج في ذلك، مشددًا على أن الشريعة تراعي الضرورات وتقدر الظروف.

وأضاف أن المهم هو الالتزام بالسداد وعدم التوسع في الاقتراض، حتى لا يقع الإنسان في دائرة قروض متراكمة تجعله يقترض لسداد قرض سابق، مما قد يؤدي إلى ما لا يُرضي الله.

واختتم أمين الفتوى بالدعاء بأن ييسر الله الأحوال للجميع، ويقضي لهم الخير، ويصرف عنهم الشر، وأن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، مع الصلاة والسلام على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.

