الدوري الإنجليزي، تشيلسي وبورنموث يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة بورنموث ضد تشيلسي بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام مساء اليوم السبت، على ملعب فيتاليتي، ضمن لقاءات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب تشيلسي وبورنموث

ويحتل فريق تشيلسي المرتبة الرابعة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد بورنموث بالمركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

تشكيل تشيلسي أمام بورنموث

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو - ويسلي فوفانا - تريفوه شالوباه - مارك كوكوريلا.

خط الوسط: ريس جيمس - مول بالمر - إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: بيدرو نيتو - ديلاب - أليخاندرو جارناتشو.

أستون فيلا يفوز على آرسنال

خطف فريق أستون فيلا فوزا غاليا من نظيره آرسنال، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح أستون فيلا التسجيل عن طريق ماتي كاش في الدقيقة 36، قبل أن يدرك آرسنال التعادل عن طريق تروسارد في الدقيقة 52، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة سجل بوينديا هدف الفوز.

