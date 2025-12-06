السبت 06 ديسمبر 2025
رياضة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي وبورنموث يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

تشيلسي
تشيلسي
انتهى الشوط الأول من مباراة بورنموث ضد تشيلسي بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام مساء اليوم السبت، على ملعب فيتاليتي، ضمن لقاءات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب تشيلسي وبورنموث 

ويحتل فريق تشيلسي المرتبة الرابعة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد بورنموث بالمركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

تشكيل تشيلسي أمام بورنموث 

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو - ويسلي فوفانا - تريفوه شالوباه - مارك كوكوريلا.

خط الوسط: ريس جيمس - مول بالمر - إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: بيدرو نيتو - ديلاب - أليخاندرو جارناتشو.

المكسيك تواجه جنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026

قرعة كأس العالم 2026، ترامب يكشف حظوظ أمريكا في التتويج بالمونديال

أستون فيلا يفوز على آرسنال 

خطف فريق أستون فيلا فوزا غاليا من نظيره آرسنال، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح أستون فيلا التسجيل عن طريق ماتي كاش في الدقيقة 36، قبل أن يدرك آرسنال التعادل عن طريق تروسارد في الدقيقة 52، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة سجل بوينديا هدف الفوز.

تشيلسي بورنموث الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي بورنموث ضد تشيلسي

