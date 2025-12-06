السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد تزكية من والده، نجل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يعلن ترشحه للرئاسة

فلافيو بولسونارو،فيتو
فلافيو بولسونارو،فيتو
18 حجم الخط

أعلن السناتور فلافيو بولسونارو النجل الأكبر للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة لعام 2026.


وأكد بولسونارو أنه تلقى مهمة قيادة المشروع السياسي لليمين البرازيلي من والده. 

وجاء الإعلان عبر رسالة نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: "بمسؤولية كبيرة أؤكد قرار أعظم زعيم سياسي وأخلاقي في البرازيل جايير ميسياس بولسونارو بأن يعهد إلي بمهمة المضي قدما في مشروعنا كأمة".

وأضاف فلافيو في منشور مرفق بصورة تجمعه بوالده داخل مقر الشرطة الاتحادية في برازيليا: "لا أستطيع ولا أريد أن أرى بلدنا يعيش مرحلة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن والإحباط. لن أقف مكتوف اليدين بينما تتلاشى آمال العائلات وتتعرض ديمقراطيتنا للخطر". ويقضي الرئيس السابق بولسونارو حكما بالسجن يصل إلى 27 عاما وثلاثة أشهر بعد إدانته بالمشاركة في محاولة الانقلاب نهاية عام 2022.

ويعد هذا أول تصريح مباشر من جايير بولسونارو يشير فيه إلى "وريثه السياسي"، في خطوة أنهت أشهرا من التكهنات داخل الحزب الليبرالي اليميني

وكانت صحيفة "متروبوليس" قد نقلت توقعات بشأن ترشح فلافيو بعد زيارة أجراها لوالده في السجن خلال الأسبوع الماضي.

وفلافيو بولسونارو المولود عام 1981 يمتلك مسارا سياسيا طويلا فقد انتخب لعضوية مجلس الشيوخ عام 2018 بعد أربع دورات متتالية في برلمان ولاية ريو دي جانيرو. 

وفي عام 2016 ترشح لمنصب عمدة ريو لكنه خرج من السباق في الجولة الأولى. وغالبا ما تصفه وسائل الإعلام البرازيلية بأنه الأكثر اعتدالا بين أبناء بولسونارو الناشطين سياسيا وهما كارلوس عضو مجلس مدينة ريو وإدواردو عضو برلمان ولاية ساو باولو.

وبحسب مصادر داخل الحزب الليبرالي سيبدأ فلافيو قريبا جولة وطنية للترويج لترشحه والدخول في مواجهة انتخابية مرتقبة مع الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. 

وقد أكد رئيس الحزب فالديمار كوستا نيتو لمجلة "أو جلوبو" صحة ترشح السناتور، قائلا: الأمر محسوم. فلافيو أخبرني أن قائدنا صادق على ترشيحه. بولسونارو أعلن قراره ونحن متحدون".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السناتور فلافيو بولسونارو فلافيو بولسونارو النجل الأكبر للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو انتخابات الرئاسة برلمان ولاية ريو دي جانيرو الحزب الليبرالي الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

الأكثر قراءة

"بث مباشر" قرعة كأس العالم 2026

أفضل ثوالث في الصورة، نظام الصعود لدور الـ32 في كأس العالم

حالة الطقس غدا، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح تزيد من البرودة

ترتيب مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026

هددتهم بـ "كتر" وزجاجة ماء نار، تفاصيل اعتداء طالبات مدرسة تجارية بالإسكندرية على إحدى أولياء الأمور

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع إيران بعد قرعة كأس العالم 2026

الجزائر تستعيد ذكريات "مؤامرة خيخون" بعد التواجد مع النمسا في كأس العالم

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع نيوزيلندا بعد قرعة كأس العالم 2026

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفأر الأبيض في المنام وعلاقتها بخسارة مادية قريبا

خروج وليد صلاح عطية، نتيجة الحلقة السابعة من برنامج دولة التلاوة (فيديو)

نصيحة ذهبية من طه النعماني لـ محمد ماهر بعد أدائه في "دولة التلاوة" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads