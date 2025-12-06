بعد تزكية من والده، نجل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يعلن ترشحه للرئاسة

18 حجم الخط

أعلن السناتور فلافيو بولسونارو النجل الأكبر للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة لعام 2026.



وأكد بولسونارو أنه تلقى مهمة قيادة المشروع السياسي لليمين البرازيلي من والده.

وجاء الإعلان عبر رسالة نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: "بمسؤولية كبيرة أؤكد قرار أعظم زعيم سياسي وأخلاقي في البرازيل جايير ميسياس بولسونارو بأن يعهد إلي بمهمة المضي قدما في مشروعنا كأمة".

وأضاف فلافيو في منشور مرفق بصورة تجمعه بوالده داخل مقر الشرطة الاتحادية في برازيليا: "لا أستطيع ولا أريد أن أرى بلدنا يعيش مرحلة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن والإحباط. لن أقف مكتوف اليدين بينما تتلاشى آمال العائلات وتتعرض ديمقراطيتنا للخطر". ويقضي الرئيس السابق بولسونارو حكما بالسجن يصل إلى 27 عاما وثلاثة أشهر بعد إدانته بالمشاركة في محاولة الانقلاب نهاية عام 2022.

ويعد هذا أول تصريح مباشر من جايير بولسونارو يشير فيه إلى "وريثه السياسي"، في خطوة أنهت أشهرا من التكهنات داخل الحزب الليبرالي اليميني.

وكانت صحيفة "متروبوليس" قد نقلت توقعات بشأن ترشح فلافيو بعد زيارة أجراها لوالده في السجن خلال الأسبوع الماضي.

وفلافيو بولسونارو المولود عام 1981 يمتلك مسارا سياسيا طويلا فقد انتخب لعضوية مجلس الشيوخ عام 2018 بعد أربع دورات متتالية في برلمان ولاية ريو دي جانيرو.

وفي عام 2016 ترشح لمنصب عمدة ريو لكنه خرج من السباق في الجولة الأولى. وغالبا ما تصفه وسائل الإعلام البرازيلية بأنه الأكثر اعتدالا بين أبناء بولسونارو الناشطين سياسيا وهما كارلوس عضو مجلس مدينة ريو وإدواردو عضو برلمان ولاية ساو باولو.

وبحسب مصادر داخل الحزب الليبرالي سيبدأ فلافيو قريبا جولة وطنية للترويج لترشحه والدخول في مواجهة انتخابية مرتقبة مع الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقد أكد رئيس الحزب فالديمار كوستا نيتو لمجلة "أو جلوبو" صحة ترشح السناتور، قائلا: الأمر محسوم. فلافيو أخبرني أن قائدنا صادق على ترشيحه. بولسونارو أعلن قراره ونحن متحدون".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.