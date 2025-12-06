السبت 06 ديسمبر 2025
مانشستر سيتي يتقدم على سندرلاند 2-0 في الشوط الأول

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي، تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره سندرلاند بنتيجة 2-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

جاءت ثنائية السيتي عن طريق دياز وجفارديول في الدقيقة 31 و35.

تشكيل مانشستر سيتي أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي في مباراة اليوم أمام سندرلاند، في ظل اعتماد المدرب بيب جوارديولا مدرب السيتي على إيرلينج هالاند وفيل فودين وجيريمي دوكو في الخط الهجومي.

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونيز، دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، بيرناندو سيلفا، ريان شرقي.

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، هالاند.

ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، في حين أن سندرلاند لديه 23 نقطة في المركز السادس.

ترتيب الدوري الإنجليزي 

1- آرسنال 33 نقطة
2- أستون فيلا 30 نقطة
3- مانشستر سيتي 28 نقطة
4- تشيلسي 24 نقطة
5- كريستال بالاس 23 نقطة
6- سندرلاند 23 نقطة
7- برايتون 22 نقطة
8- مانشستر يونايتد 22
9- ليفربول 22 نقطة
10- إيفرتون 21 نقطة
11- توتنهام هوتسبير 19 نقطة
12- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة
13- برينتفورد 19 نقطة
14- بورنموث 19 نقطة
15- فولهام 17 نقطة
16- نوتنجهام فوريست 15 نقطة
17- ليدز يونايتد 14 نقطة
18- وست هام 12 نقطة 
19- بيرنلي 10 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان.

