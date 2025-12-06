توتنهام يخطف فوزا هاما من برينتفورد 2-0 في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

فاز فريق توتنهام علي برينتفورد بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025-26.

توتنهام ضد برينتفورد



أحرز هدفي توتنهام كل من ريتشارليسون، وتشافي سيمونز في الدقيقتين 25، و43 على التوالي لصالح فريق توتنهام.

وارتفع رصيد توتنهام 22 نقطة، فيما يمتلك برينتفورد 19 نقطة

تشكيل توتنهام ضد برينتفورد



- حراسة المرمى: فيكاريو

- خط الدفاع: بورو - روميرو - فين – سبينس

- خط الوسط: بينتانكور - سيمونز – جراي

- خط الهجوم: محمد قدوس - كولو مواني - ريتشارليسون

