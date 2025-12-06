السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توتنهام يخطف فوزا هاما من برينتفورد 2-0 في الدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام
18 حجم الخط

فاز فريق توتنهام علي برينتفورد بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025-26.

 

توتنهام ضد برينتفورد


أحرز هدفي توتنهام كل من ريتشارليسون، وتشافي سيمونز في الدقيقتين 25، و43 على التوالي لصالح فريق توتنهام.

 

وارتفع رصيد توتنهام 22 نقطة، فيما يمتلك برينتفورد 19 نقطة

مروان حمدي يقود تشكيل منتخب مصر أمام الإمارات في كأس العرب

تشيلسي يتعادل سلبيا مع بورنموث في الدوري الإنجليزي

تشكيل توتنهام ضد برينتفورد


- حراسة المرمى: فيكاريو

- خط الدفاع: بورو - روميرو - فين – سبينس

- خط الوسط: بينتانكور - سيمونز – جراي

- خط الهجوم: محمد قدوس - كولو مواني - ريتشارليسون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي توتنهام برينتفورد توتنهام ضد برينتفورد

مواد متعلقة

تشيلسي يتعادل سلبيا مع بورنموث في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، مان سيتي يفوز على سندرلاند ويقلص الفارق لنقطتين مع آرسنال

إيفرتون يقسو على نوتنجهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتقدم 2-0 أمام بيرنلي في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تشيلسي وبورنموث يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على سندرلاند 2-0 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتخطى بيرنلي بثنائية

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتعادل سلبيا أمام ليدز بعد مرور 15 دقيقة

كأس العرب، تعادل سلبي بين السودان والعراق في الشوط الأول

منتخب العراق يضرب السودان بثنائية نظيفة ويتأهل رسميا لربع نهائي كأس العرب

توتنهام يخطف فوزا هاما من برينتفورد 2-0 في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو الطلاق الرجعي وما أحكامه؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل زواج الأرملة بدون موافقة والديها ذنب؟ أمين الفتوى يجيب

الجامع العمري في حلب وسر التسمية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads