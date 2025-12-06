تركت حقيبتها وحذاءها بجوار ترعة، الأمن يفك لغز اختفاء فتاة الشرقية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب فتاة من الشرقية، بعد انتشار منشورين مدعومين بصور زعما اختفاءها في ظروف غامضة، قبل العثور على حقيبتها وحذائها على شاطئ ترعة الإسماعيلية.

قصة تغيب فتاة الشرقية والعثور عليها بمحافظة مطروح

وبالفحص تبين، تلقي مركز شرطة أبو حماد بلاغًا من أحد الأهالي يعمل عاملًا ومقيمًا بدائرة المركز، أفاد باختفاء ابنته العاملة بمصنع عقب خروجها من العمل يوم 4 ديسمبر واتصالها به لإخطاره بتوجهها لشراء بعض المستلزمات وعدم عودتها، مشيرًا إلى عثوره لاحقًا على حقيبتها وحذائها بجوار الترعة، وأنه لم يتقدم ببلاغ فورًا لانشغاله بالبحث عنها.

تركت متعلقاتها على شاطئ ترعة الإسماعيلية

وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بقوات الإنقاذ النهري لتمشيط المنطقة، واتُخذت إجراءات النشر عن الفتاة.

لغز اختفاء فتاة الشرقية

وأسفرت التحريات عن تحديد مكان وجودها بدائرة قسم شرطة السلوم بمحافظة مطروح بصحبة أحد معارفها.

وبسؤالها أكدت أنها غادرت منزل الأسرة بإرادتها الكاملة ودون تعرضها لأي أذى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الفتاة لأهليتها.

