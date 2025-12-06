السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تركت حقيبتها وحذاءها بجوار ترعة، الأمن يفك لغز اختفاء فتاة الشرقية

الأمن يكشف لغز اختفاء
الأمن يكشف لغز اختفاء فتاة الشرقية، فيتو
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب فتاة من الشرقية، بعد انتشار منشورين مدعومين بصور زعما اختفاءها في ظروف غامضة، قبل العثور على حقيبتها وحذائها على شاطئ ترعة الإسماعيلية.

قصة تغيب فتاة الشرقية والعثور عليها بمحافظة مطروح

وبالفحص تبين، تلقي مركز شرطة أبو حماد بلاغًا من أحد الأهالي يعمل عاملًا ومقيمًا بدائرة المركز، أفاد باختفاء ابنته العاملة بمصنع عقب خروجها من العمل يوم 4 ديسمبر واتصالها به لإخطاره بتوجهها لشراء بعض المستلزمات وعدم عودتها، مشيرًا إلى عثوره لاحقًا على حقيبتها وحذائها بجوار الترعة، وأنه لم يتقدم ببلاغ فورًا لانشغاله بالبحث عنها.

تركت متعلقاتها على شاطئ ترعة الإسماعيلية

وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بقوات الإنقاذ النهري لتمشيط المنطقة، واتُخذت إجراءات النشر عن الفتاة. 

 

لغز اختفاء فتاة الشرقية 

وأسفرت التحريات عن تحديد مكان وجودها بدائرة قسم شرطة السلوم بمحافظة مطروح بصحبة أحد معارفها.

وبسؤالها أكدت أنها غادرت منزل الأسرة بإرادتها الكاملة ودون تعرضها لأي أذى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الفتاة لأهليتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فتاة الشرقية العثور على متغيبة مطروح البحث عن المفقودين الامن العام بلاغات التغيب اخبار الحوادث

مواد متعلقة

حيلة سائق للتهرب من 22 مخالفة بسيارة الشركة تنتهي به خلف القضبان

القبض على طالب بالمرج بعد تصويره فيديو استعراض بسلاح أبيض

القبض على 3 تيك توكرز لتصويرهم مشاهد تحرض على البلطجة

الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة وتدعم تمكينهم مجتمعيًا (صور)

الأمن يكشف ملابسات فيديو سوهاج، بلطجة وتهجم على منزل وقطع كهرباء وحيازة سلاح

الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على فتاة بالشرقية ومحاولة سرقة هاتفها

ضبط عناصر إجرامية متورطة في سرقات الهواتف والمصوغات والسيارات

بعد تداول فيديو، ضبط 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسويس

الأكثر قراءة

طلعوا الشتوي، الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم

للمرة الأولى، السعودية تواجه نفس الخصوم في كأس العالم

واقعة هزت بورسعيد، أول صورة للطفل زياد ضحية اصطدام باب معدية بالرصيف بسبب عطل فني

القبض على عصابة سرقة هواتف المحمول بأسلوب الخطف في الجيزة

تركت حقيبتها وحذاءها بجوار ترعة، الأمن يفك لغز اختفاء فتاة الشرقية

انفجارات ضخمة تهز كييف ومدنا أخرى وصفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الجزائر تستعيد ذكريات "مؤامرة خيخون" بعد التواجد مع النمسا في كأس العالم

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads