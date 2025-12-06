الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتقدم 2-0 أمام بيرنلي في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة نيوكاسل يونايتد ضد بيرنلي، بتقدم الأول بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي نيوكاسل كل من برونو جيماريش في الدقيقة 31 وأنتوني جوردون في الدقيقة 45

آرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي

يتصدر آرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة عشر برصيد 33 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب الملاحقين.

وانطلقت اليوم السبت مباريات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تستمر حتى مساء الاثنين المقبل.

موقف ليفربول

فيما يتواجد ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، بالمركز التاسع في جدول ترتيب البريمرليج قبل مباريات الأسبوع الـ 15.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 15



1- آرسنال 33 نقطة

2- مانشستر سيتي 28 نقطة

3- أستون فيلا 27 نقطة

4- تشيلسي 24 نقطة

5- كريستال بالاس 23 نقطة

6- سندرلاند 23 نقطة

7- برايتون 22 نقطة

8- مانشستر يونايتد 22

9- ليفربول 22 نقطة

10- إيفرتون 21 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 19 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

13- برينتفورد 19 نقطة

14- بورنموث 19 نقطة

15- فولهام 17 نقطة

16- نوتنجهام فوريست 15 نقطة

17- ليدز يونايتد 14 نقطة

18- وست هام 12 نقطة

19- بيرنلي 10 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي

السبت 6 ديسمبر 2025

أستون فيلا ضد آرسنال - 2:30 مساء

بورنموث ضد تشيلسي - 5:00 مساء

إيفرتون ضد نوتنجهام - 5:00 مساء

مانشستر سيتي ضد سندرلاند - 5:00 مساء

نيوكاسل ضد بيرنلي - 5:00 مساء

توتنهام ضد برينتفورد - 5:00 مساء

ليدز ضد ليفربول - 7:30 مساء

الأحد 7 ديسمبر 2025

برايتون ضد وست هام - 4:00 مساء

فولهام ضد كريستال بالاس - 6:30 مساء

الاثنين 8 ديسمبر 2025

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد - 10:00 مساء





