إغراءات ضمن خطة السلام، واشنطن تكشف ملامح اتفاق دفاعي جديد مع كييف

18 حجم الخط

أعلنت أمريكا، اليوم السبت، توصلها لـ"إطار عام" بشأن تعزيز قدرات الردع والدفاع لكييف، ضمن بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن الاتفاق يركز على تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعية متقدمة وتنسيق أمني واستخباراتي مع الولايات المتحدة وحلفائها، مؤكدة أن الإطار لا يزال قيد التطوير وينتظر تطبيقًا عمليًا على الأرض.



كما أعلنت الوزارة أن المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين سيواصلون اليوم السبت، المناقشات حول خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك في نهاية اليوم الثاني من الاجتماعات في فلوريدا التي شارك فيها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وكبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف.

وأوضحت "اتفق الطرفان على أن التقدم الحقيقي نحو أي اتفاق يعتمد على استعداد روسيا لإظهار التزام جاد بالسلام طويل الأمد، بما في ذلك خطوات نحو خفض التصعيد ووقف أعمال القتل".

وأضافت أن الطرفين "اتفقا أيضًا على إطار الترتيبات الأمنية وناقشا قدرات الردع اللازمة للحفاظ على سلام دائم".

ويعزز هذا الإطار العام المتفق عليه القدرات الدفاعية الحالية لأوكرانيا، لكنه لا يرقى إلى مستوى الضمانات الشاملة والملزمة التي تطالب بها كييف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.