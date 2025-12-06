السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إغراءات ضمن خطة السلام، واشنطن تكشف ملامح اتفاق دفاعي جديد مع كييف

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو
أعلنت أمريكا، اليوم السبت، توصلها لـ"إطار عام" بشأن تعزيز قدرات الردع والدفاع لكييف، ضمن بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن الاتفاق يركز على تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعية متقدمة وتنسيق أمني واستخباراتي مع الولايات المتحدة وحلفائها، مؤكدة أن الإطار لا يزال قيد التطوير وينتظر تطبيقًا عمليًا على الأرض.


كما أعلنت الوزارة أن المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين سيواصلون اليوم السبت، المناقشات حول خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك في نهاية اليوم الثاني من الاجتماعات في فلوريدا التي شارك فيها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وكبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف.

وأوضحت "اتفق الطرفان على أن التقدم الحقيقي نحو أي اتفاق يعتمد على استعداد روسيا لإظهار التزام جاد بالسلام طويل الأمد، بما في ذلك خطوات نحو خفض التصعيد ووقف أعمال القتل".

وأضافت أن الطرفين "اتفقا أيضًا على إطار الترتيبات الأمنية وناقشا قدرات الردع اللازمة للحفاظ على سلام دائم".

ويعزز هذا الإطار العام المتفق عليه القدرات الدفاعية الحالية لأوكرانيا، لكنه لا يرقى إلى مستوى الضمانات الشاملة والملزمة التي تطالب بها كييف.

