بالأسماء، مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق رأس الحكمة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرين، إثر تصادم 3 سيارات على طريق رأس الحكمه طريق" إسكندرية ـ مطروح".



واستقبل مستشفى النجيلة 3 أشخاص متوفين وثلاثة آخرين مصابين إثر تصادم 3 سيارات سيارة سوزوكي “تمناية” مع سيارة ربع نقل وكساحة نقل ثقيلة أمام مدخل مدينة رأس الحكمة على طريق مطروح ـ إسكندرية الساحلي.



وحصلت «فيتو» على أسماء المصابين والمتوفين، وهم: طاهر فرجاني عبد العظيم(32سنة ـ رأس الحكمة ) اشتباه كسر في عظمة الفخد وكدمات متفرقة، أحمد حسن محمد حسن(27سنةـ إسكندرية) كدمات وسحجات بالجسم، ياسر إبراهيم عبد العزيز (54سنة ـ إسكندرية ) جرح قطعي بالجبين وكدمات متفرقة، مختار رمضان فاروق (22 سنةـ إسكندرية) جثة هامدة، غانم عبد العزيز مقتاح (33 سنة مطروح ) جثة هامدة، وتم إجراء إنعاش رئوي لـ جمال صالح نويجي (24 سنة ـ الضبعة ) قبل أن يفارق الحياة.





وأجرى الفريق الطبي بالمستشفى الإسعافات اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، وتم التحفظ على جثامن المتوفين تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة الموتى بالمستشفى.



