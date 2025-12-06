السبت 06 ديسمبر 2025
حوادث

بالأسماء، مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق رأس الحكمة

 لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرين، إثر تصادم 3 سيارات على طريق رأس الحكمه طريق" إسكندرية ـ مطروح".
 

 واستقبل مستشفى النجيلة 3 أشخاص متوفين وثلاثة آخرين مصابين إثر تصادم 3 سيارات سيارة  سوزوكي “تمناية” مع سيارة ربع نقل وكساحة نقل ثقيلة أمام مدخل مدينة رأس الحكمة على طريق مطروح ـ إسكندرية الساحلي.

وحصلت «فيتو» على أسماء المصابين والمتوفين، وهم: طاهر فرجاني عبد العظيم(32سنة ـ رأس الحكمة ) اشتباه كسر في عظمة الفخد وكدمات متفرقة، أحمد حسن محمد حسن(27سنةـ إسكندرية) كدمات وسحجات بالجسم، ياسر إبراهيم عبد العزيز (54سنة ـ إسكندرية ) جرح قطعي بالجبين وكدمات متفرقة، مختار رمضان فاروق (22 سنةـ إسكندرية) جثة هامدة، غانم عبد العزيز مقتاح (33 سنة مطروح ) جثة هامدة، وتم إجراء إنعاش رئوي لـ جمال صالح نويجي (24 سنة ـ الضبعة ) قبل أن يفارق الحياة.


وأجرى الفريق الطبي بالمستشفى الإسعافات اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، وتم التحفظ على جثامن المتوفين تحت تصرف النيابة العامة   بثلاجة الموتى بالمستشفى.
 

اسكندرية مطروح حوادث تصادم النيابة العامة راس الحكمة

