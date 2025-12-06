السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة الضرائب الكبرى

محاكمة، فيتو
محاكمة، فيتو
18 حجم الخط

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأموريات الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية و7 آخرين، في قضية رشوة الضرائب الكبرى لاستغلالهم لمناصبهم كقيادات بمصلحة الضرائب المصرية، في تقاضي رشاوى من بعض الشركات في مقابل التغاضي عن الإجراءات الضريبية الخاصة بهذه الشركات.

 

محاكمة المتهمين في قضية رشوة الضرائب الكبرى

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب جرائم تلقي رشوة، وتقديمها والوساطة فيها مقابل إنهاء فحص ملفات ضريبية والتلاعب في مستندات تخص شركات مقاولات واستثمار عقاري.

 

التحقيقات في قضية رشوة الضرائب الكبرى

وكشفت التحقيقات في قضية رشوة الضرائب الكبرى عن تفاصيل اتهام رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأموريات الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية و7 آخرين لاستغلالهم لمناصبهم كقيادات بمصلحة الضرائب المصرية، في تقاضي رشاوى من بعض الشركات في مقابل التغاضي عن  الإجراءات الضريبية الخاصة بهذه الشركات.

 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول تسلم  70 ألف جنيه نقدًا، إضافة إلى 20 ألف جنيه تم تحويلها عبر أحد التطبيقات البنكية.

أما المتهم الثاني بصفته مأمور فحص تجاري بمأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية، طلب وأخذ من المتهم الخامس على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بوساطة المتهم الثامن، 75 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بإحدى شركات دور العرض السنيمائي.

وأفادت التحقيقات أن المتهم الثالث بصفته محاسب قانوني حر ومالك مكتب للمحاسبة، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول بوساطة المتهمين السابع والثامن الرشوة موضوع الاتهام.

وجاء بالتحقيقات أن المتهم الرابع محاسب قانوني قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول بوساطة المتهم التاسع، الرشوة موضوع الاتهام الوارد.

وأقرت التحقيقات أن المتهم الخامس قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول والثاني بوساطة المتهم الثامن الرشوة موضوع الاتهام.

بالنسبة لما جاء بخصوص المتهم السادس، قدم وعدا بإعطاء موظف عمومي “المتهم الأول" بوساطة المتهم التاسع الرشوة موضوع الاتهام.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين السابع والثامن والتاسع توسطا في رشوة موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قضية رشوة الضرائب الكبرى مصلحة الضرائب المصرية الإجراءات الضريبية رشوة الضرائب الكبرى

الأكثر قراءة

أمواج تصل إلى 3 أمتار، تحذير من اضطراب كبير في الملاحة بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة

يصل إلى 2703 جنيهات، ارتفاع يضرب جميع أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انقلاب طقسي 180 درجة، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، أمطار رعدية وبرق وسيول، رياح وأتربة تصل القاهرة، واضطراب بالملاحة البحرية

سعر السمك اليوم، البلطي يبدأ من 58 جنيها وارتفاع جديد في المكرونة والجمبري

كبار قراء أرض الكنانة، خريطة التلاوات المجودة والمرتلة اليوم بإذاعة القرآن الكريم

صراع التأهل، منتخب مصر في مواجهة حاسمة أمام الإمارات اليوم بكأس العرب

هل عادت سوريا إلى عصور الظلام، إلغاء حفل الموسيقار مالك جندلي في حمص يثير غضب السوريين

رغم إغلاق ترامب مجالها الجوي، فنزويلا تستقبل طائرة ترحيل أمريكية

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads